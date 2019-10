PKO BP ostrzega przed fałszywymi meilami

Bank PKO ostrzega przed aktywnością cyberprzestępców. Klienci otrzymują fałszywe maile do formularzy kredytowych. Kliknięcie w link może spowodować pobranie i zainstalowanie złośliwego oprogramowania. PKO BP nie jest nadawcą takich maili, podkreśla bank w komunikacie

Przestępcy rozsyłają fałszywe maile z linkami do formularzy kredytowych. Proszą w nich o uzupełnienie formularza potrzebnego do złożenia wniosku kredytowego. PKO BP nie jest nadawcą takich maili. Kliknięcie w link może spowodować pobranie i zainstalowanie złośliwego oprogramowania. Może ono posłużyć do przejęcia poufnych danych dostępu do bankowości elektronicznej. - czytamy w komunikacie.

Bank przypomina, by ostrożnie podchodzić do wiadomości w których znajdują się linki z prośbą o podanie poufnych danych, bowiem nigdy nie rozsyła takich maili do swoich klientów. Ostrzega także przed sprawdzaniem poprawności adresów w przeglądarce strony internetowej.

W razie gdy już klient otrzyma taki mail i ma wątpliwości, może skontaktować się bezpośrednio z bankiem.