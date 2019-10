Goodbye Holland. Welcome the Netherlands

„Krajowy rebranding” przygotowuje rząd holenderski, który chce, by kraj po angielsku był odtąd określany jako The Netherlands, a nie Holland. Ma to nie tylko ujednolicić nazewnictwo podczas międzynarodowych wydarzeń, ale też zmienić postrzeganie kraju, czytamy na stronie Bankier.pl.

Według portalu zmiany będą wprowadzane już od tego roku.

W ramach nowej strategii kraj wystąpi już jako The Netherlands podczas Konkursu Piosenki Eurowizji w maju 2020 roku oraz później podczas letnich igrzysk olimpijskich w Tokio. We wszystkich oficjalnych meczach pod taką właśnie nazwą będzie występować piłkarska reprezentacja tego kraju, informuje Bankier.pl

Czytaj także:Holandię czeka rebranding

Władze chcą m.in., by za pomocą zmienionej nazwy ich kraj zagranicznym turystom przestał kojarzyć się m.in. z rekreacyjnym zażywaniem narkotyków czy z dzielnicami czerwonych latarni w Amsterdamie.

SzSz(PAP)