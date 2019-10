Polacy nie rezygnują z wyjazdów za chlebem

Poziom rotacji na polskim rynku pracy zwiększył się do 27 proc. w II kw. br. wobec 21 proc. w I kw. br. (rok temu wyniósł 29 proc.), co wskazuje na najwyższą rotację w Europie. Wyniki potwierdzają bardzo dobrą koniunkturę na polskim rynku pracy. Pracownicy to wykorzystują i poszukują pracy lepszej jakości lub lepiej płatnej.