Wojciechowski zdał trudny egzamin przed biurokratami z Brukseli

Jednogłośnie Janusz Wojciechowski wybrany do Komisji Europejskiej ! Czarnowidze z opozycji mówiący ,żeby szukać innego kandydata ,co teraz ? Jak żyć ?, poinformował na tweeterze europoseł Ryszard Czarnecki

Jak informuje portal wPolityce.pl, Janusz Wojciechowski polski kandydat na komisarz ds. rolnictwa zwracał uwagę, że fundusze unijne nie są dystrybuowane tak, jak być powinny, a kraje członkowskie nie są równo traktowane jeśli chodzi o przyznawanie dopłat do rolnictwa.

Wspólna Polityka Rolna powinna pozostać wspólna (…). Potrzebujemy Wspólnej Polityki Rolnej, opartej na wspólnych celach, wspólnych sposobach interwencji i wspólnych wskaźnikach. To kwestia, która jest najbardziej kontrowersyjna w całej reformie i chcę zadeklarować, że jestem w pełni otwarty na dyskusję z PE, żeby zachować wspólność tej polityki rolnej, którą w tej chwili reformujemy — oświadczył Wojciechowski, cytowany przez portal wPolityce.pl.

Jak tłumaczył trzeba znaleźć granicę, „gdzie jest miejsce na interwencje krajowe, a gdzie jest miejsce na wyraźne wskazania na poziomie europejskim”.

Podczas przesłuchania Wojciechowski zadeklarował, że będzie bronił silnego budżetu i zrobi wszystko, co możliwe, by odpowiadał on oczekiwaniom europejskich rolników.

Polak nie zdążył odpowiedzieć na konkretne pytanie eurodeputowanego o wzmocnienie II filara polityki rolnej, czyli środków na rozwój obszarów wiejskich.

Czytaj także:Odpowiedzi Wojciechowskiego dobrze przyjęte. Polski kandydat: Chcę działać na rzecz rolników i rozwoju obszarów wiejskich