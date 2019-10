Liczba wyszukiwań lotów do USA wzrosła o 319 procent

Jak pokazują najnowsze dane wyszukiwarki KAYAK.pl, w pierwszych dniach po zapowiedzi zniesienia wiz, Polacy szukali lotów do Stanów Zjednoczonych ponad 3 razy częściej (319%) niż weekend wcześniej. Eksperci sprawdzili również, jak zmieniało się zainteresowanie podróżami do Ameryki w przeciągu ostatnich miesięcy, podczas których temat wiz wielokrotnie powracał w debacie publicznej.

W pierwszym kwartale roku Polacy szukali lotów do Stanów 23 proc. częściej niż w analogicznym okresie w 2018 roku. To w lutym 2019 r., został ogłoszony rekordowo niski wskaźnik odrzuceń wiz (na poziomie 3,99 proc.), co mogło rozbudzić nadzieje wielu turystów.

Wzrost liczby wyszukiwań odnotowano także po 23 września br., kiedy opinia publiczna została poinformowana o fakcie, że Polska spełniła wszystkie warunki niezbędne do przystąpienia do programu zniesienia wiz – odsetek odmów dla osób ubiegających się o amerykańską wizę spadł wtedy do 2,8 proc.

Jak pokazuje analiza KAYAK.pl, po tym ogłoszeniu Polacy szukali lotów do Stanów o 51 proc. częściej niż tydzień przed nim.

4 października Stany Zjednoczone oficjalnie nominowały Polskę do swojego programu Visa Waiver, w ramach którego obywatele krajów uczestniczących mają prawo do podróży do USA bez wizy w celach biznesowych lub turystycznych na okres do 90 dni.

Znaczący wzrost wyszukiwań zaraz po ogłoszeniu tych zmian jest zwieńczeniem wzrostów odnotowywanych przez cały rok – według danych KAYAK.pl, w 2019 r. Polacy wykonali 27 proc. więcej wyszukiwań lotów do USA niż w 2018.