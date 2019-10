Czwarty odcinek S19 jest już w budowie

W realizacji, w trybie projektuj i buduj, jest blisko 130-kilometrowy odcinek S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim.

Budowa S19 trwa już na czterech z sześciu odcinków na terenie województwa lubelskiego. Po rozpoczęciu prac na trzech odcinkach pomiędzy końcem obwodnicy Kraśnika a węzłem Lasy Janowskie, budowa rozpoczęła się również pomiędzy Lublinem i Niedrzwicą Dużą.

W poniedziałek wojewoda lubelski wydał zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla obwodnicy Kraśnika i pozostała jeszcze decyzja na ostatni odcinek w województwie lubelskim. Tego samego dnia wojewoda podkarpacki wydał zezwolenie na początkowy (jeden z sześciu) przyszłej S19 pomiędzy węzłem Lasy Janowskie a Sokołowem Małopolskim. Z pierwszych odcinków kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r. a z całej trasy pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim w połowie 2022 r. Tym samym Rzeszów poprzez Lublin połączy się drogą ekspresową z Warszawą.

Łączna wartość tych projektów to ok. 3,6 mld zł. Budowę podzielono na 12. odcinków, po sześć w województwie lubelskim i podkarpackim. Umowę na realizację trzech pierwszych odcinków podpisano 30 października 2017 r, a na ostatni 21 grudnia 2018 r. Dla pięciu odcinków w woj. lubelskim wydano już decyzje ZRID, ostatnia spodziewana jest wkrótce. Na terenie województwa podkarpackiego w procedowaniu są cztery wnioski o wydanie ZRID, a dla dwóch odcinków przygotowywana jest dokumentacja niezbędna do złożenia wniosku.

Budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim będzie realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych. 19 września została podpisana umowa o dofinansowanie dla dziewięciu z dwunastu odcinków realizacyjnych: od węzła Lublin Węglin do węzła Lasy Janowskie oraz od węzła Nisko Południe do węzła Sokołów Małopolski. Łączna wartość tych projektów to ok. 3,6 mld zł, a dofinansowanie wyniesie ok. 1,8 mld zł. Na pozostałe trzy odcinki, od węzła Lasy Janowskie do węzła Nisko Południe został złożony przez GDDKiA do Centrum Unijnych Projektów Transportowych wniosek o dofinansowanie.

