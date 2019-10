Łódź goni największe miasta

W latach 2015 - 2018 to Łódź najszybciej awansowała jak rynek mieszkaniowy. Świadczy o tym niezwykle dynamicznie rozwijający się rynek mieszkaniowy. Kwitnie handel lokalami, a liczba transakcji w minionym trzyleciu wzrosła o 45,3 proc. - pisze Puls Biznesu.

W pierwszym półroczu ego roku w Łodzi sprzedano więcej mieszkań niż w całym 2016 roku. Dobra passa więc trwa. A przy tym ceny nie są wygórowane. Za metr kwadratowy własnego lokum trzeb było zapłacić średnio 5,9 tys. zł. Jest to cena o 40 proc. ni sza niż w Warszawie - szacuje firma doradcza JLL, na która powołuje się Puls Biznesu.

Obecnie w mieście budowanych jest 100 tys. m kw powierzchni mieszkalnej, skupionych w kilku osiedlach. Poza tym, według JLL, miasto ma znaczne zasoby mieszkaniowe, są one jednak dość wiekowe, zaniedbane. Ale miasto jest atrakcyjnym miejsce do inwestycji ze względu na dość wysoką siłę nabywczą mieszkańców (rosnące zarobki i spadające bezrobocie). Zdaniem rynkowych ekspertów miasto wciąż ma duży potencjał i przestrzeń do rozwoju.