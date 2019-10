Polska ekspansja zagraniczna wymaga wsparcia

Polska awansowała w ciągu ostatniej dekady do światowej elity eksporterów. Utrzymanie dotychczasowego temat ekspansji wymagać będzie wzmożonego wysiłku tak firm, jak i państwa oraz sektora finansowego – wynika z raportu przedstawionego przez Bank Pekao SA podczas tegorocznej konferencji CEO Summit, która odbyła się w Warszawie. Wydarzenie to współorganizowali Bank Pekao SA i amerykański think-tank Atlantic Council.

Tegoroczna edycja CEO Summit odbyła się pod hasłem “Taking Polish Business to the Next Level After 30 Years of Freedom”. Warszawski szczyt, który zgromadził szefów wielkich korporacji, przedstawicieli rządów oraz naukowców i ekspertów stał się doskonałym forum dyskusji nad wyzwaniami związanymi z globalną rewolucją technologiczną, cyfryzacją światowej gospodarki I wzmocnieniu pozycji polskiego biznesu na arenie międzynarodowej. Jednym z ważniejszych punktów konferencji była prezentacja raportu przygotowanego przez ekspertów Banku Pekao SA - “Czy Polskę stać na posiadanie globalnych czempionów? Internacjonalizacja polskich firm wkracza w nową fazę”.

Konkluzje raportu są optymistyczne dla polskiej gospodarki. Otóż eksport jest obecnie i pozostanie dźwignią polskiej gospodarki. A ta otwiera się na świat niemal najszybciej spośród wszystkich krajów na świecie. Sprzedaż towarów i usług zagranicę wzrosła w ostatnich kilkunastu latach prawie czterokrotnie, a pod względem relacji do PKB nasz kraj przewyższa już inne kraje o podobnym potencjale ludnościowym. Z tradycyjnego importera netto Polska stałą się stale rosnącego w siłę eksportera netto. W efekcie nadwyżka w handlu zagranicznym Polski kształtowała się w ciągu ostatnich trzech lat na rekordowym poziomie 70-80 mld zł rocznie.

Sukces eksportowy Polski jest dowodem wymiernych przewag konkurencyjnych. Pozwalają one na konsekwentny wzrost znaczenia naszej gospodarki na arenie międzynarodowej. W ciągu zaledwie kilkunastu lat relacja polskiego eksportu do PKB zwiększyła się o ponad 20 pkt. proc., do poziomu 55 proc. w 2018 r. W efekcie, dołączyliśmy do elitarnego grona 25 największych eksporterów globu – powiedział podczas konferencji CEO Summit Michał Krupiński, Prezes Zarządu Banku Pekao SA.

Temu pozytywnemu obrazowi naszej ekspansji eksportowej towarzyszą dwa niepokojące zjawiska, na które zwracają uwagę autorzy raportu. Po pierwsze, jest to charakter polskiej produkcji eksportowej. Ma on w dużym stopniu charakter podwykonawczy. Po drugie, mamy do czynienia ze zbyt silną koncentracją eksportu na rynkach europejskich.

Poza tym, silnej pozycji Polski jako eksportera nie towarzyszy ekspansja kapitałowa. Skumulowana wartość polskich inwestycji zagranicznych wynosiła w ub. roku około 29 mld dol. - Polska gospodarka powinna przejść z fazy ekspansji stricte eksportowej do fazy podboju kapitałowego. Odważniejsze wyjście polskich firm poza kraj mogłoby stanowić ważny bodziec rozwojowy dla całej polskiej gospodarki – konkluduje Prezes Michał Krupiński.

Bank Pekao SA od lat bierze na siebie rolę “asystenta” polskich firm wychodzących poza kraj czy to z eksportem towarów I usług czy też kapitału. I chodzi nie tylko o kredytowanie przedsięwzięć biznesowych, ale też doradztwo, także na zagranicznych rynkach, nawet tych egzotycznych m.in. w Azji.

Na tegoroczny CEO Summit złożyło się kilka panelów tematycznych dotyczących obecnych trendów w światowej gospodarce czy budowaniu relacji ekonomicznych na poziomie międzynarodowym. Osobne miejsce zajęły panele dyskusyjne na temat przyszłej generacji menedżerów, która się obecnie kształtuje oraz udziału polskich firm w rewolucji przemysłowej 4.0.

Wnioski jakie padły podczas warszawskiego szczytu powinny mobilizować zarządzających naszą gospodarką do kreatywności, Tracą bowiem na znaczeniu dotychczasowej czynniki wzrostu polskiego eksportu (kwestie demograficzne, rosnące koszty energii, ograniczenia funduszy unijnych). Jednocześnie, aby utrzymać dotychczasową dynamikę ekspansji eksportowej, dynamika sprzedaży zagranicznej musi sięgać 5 proc. rocznie. Aby osiągnąć ten cel niezbędne jest umiejętne połączenie wysiłków spółek, państwa i sektora finansowego.