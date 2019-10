Debata „500+ dla turystyki”

Nowy projekt społeczny: bony turystyczne nazwane „500+ dla Turystyki” i program wyborczy Andrzeja Guta-Mostowego zdominował niedzielne spotkanie w zakopiańskim hotelu „Logos”.

Na debatę transmitowaną przez media elektroniczne przybyło kilkadziesiąt osób, samorządowcy jak i zwykli mieszkańcy Małopolski. O propozycjach dyskutowali eksperci i przedstawiciele władz rządowych i samorządowych: wicepremier Jarosław Gowin oraz Tomasz Urynowicz wice marszałek Województwa Małopolskiego. Program nazwany 500+ dla turystyki, zyskał już wstępną akceptację zarówno wicepremiera jak i ekspertów, którzy wskazują, że podobne projekty z sukcesem są realizowane w wielu krajach europejskich. Wicepremier Jarosław Gowin potwierdził też, że jeśli Zjednoczona Prawica będzie po wyborach tworzyć rząd, to Andrzej Gut-Mostowy będzie w nim pełnić rolę wiceministra do spraw turystyki.

Projekt 500+ dla turystyki zakłada, że budżet państwa będzie dofinansowywać wypoczynek tym grup społecznym, których obecnie nie stać jeszcze na wyjazdy poza miejsce zamieszkania.

Turystyczne bony społeczne to rozwiązanie znane w całej Europie – podkreśla pomysłodawca Andrzej Gut-Mostowy wiceprzewodniczący Rady Programowej ds. Rozwoju i Promocji Turystyki w Małopolsce. Tak jest m.in. we Francji, Hiszpani i na Węgrzech, w tym ostatnim kraju np. wspomniane bony są współfinansowane z budżetu państwa.

Andrzej Gut-Mostowy dodaje, że dzięki temu z wypoczynku skorzysta znacznie więcej osób niż obecnie. Z drugiej strony w Małopolsce wciąż są miejscowości, gdzie w branży turystycznej poza dużym sezonem niewiele się dzieje. Tutaj dodatkowi goście też będą korzyścią – pensjonaty i hotele nie będą stać puste, wręcz przeciwnie będą zarabiać na siebie. Jeśli pensjonaty mają gości, to ci odwiedzają przecież aquaparki, karczmy i kupują sobie pamiątki.

Ludzie którzy już przeszli na emeryturę powinni mieć możliwość wyjazdów turystycznych i aktywnego spędzania czasu. Projekt 500+ dla turystyki został już pozytywnie oceniony przez przedstawicieli rządu. – Jeśli po wyborach Zjednoczona Prawica będzie tworzyć rząd, to obiecuję że zrobię wszystko aby społeczne bony turystyczne stały się faktem – mówi Jarosław Gowin wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego. – To powinien być filar polityki naszego rządu – będzie to projekt m.in. dla seniorów, którzy w innych krajach europejskich powszechnie z tego korzystają. Podczas dyskusji na zakopiańskim spotkaniu wypowiadali się przecież polscy turyści którzy korzystali z podobnego programu w Hiszpanii mimo że byli tam obcokrajowcami. 500+ dla turystyki to znakomity projekt, a cały program wyborczy Andrzeja Guta-Mostowego zapewnia, stabilny i dobry rozwój południowej Małopolski, szczególnie jeśli chodzi o turystykę. Chcę podkreślić, że jeśli po wyborach Zjednoczona Prawica będzie dalej rządzić, to właśnie Andrzej Gut-Mostowy będzie żelaznym kandydatem na wiceministra do spraw turystyki. Powszechnie wiadomo, że jest znakomitym ekspertem i fachowcem o wieloletnim doświadczeniu. I jest niezbędny dla właściwego wprowadzenia projektu 500+ dla Turystyki jak i dbania o to, aby cała branża rozwijała się prężnie tak w Małopolsce jak i całym kraju. Tylko osoba, która działa aktywnie w życiu publicznym i ma ogromną wiedzę, może pomóc w rozwoju tej części biznesu, która z każdym rokiem przynosi budżetowi państwa i przedsiębiorcom coraz większe zyski.