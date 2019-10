Kongres 590: Zagórski: polskie banki wykorzystały dostępność technologii

Polskie banki są liderami technologii, bo trafiły na taki etap rozwoju, kiedy technologie były dostępne, a bankowość potrzebowała zmiany po okresie PRL - uważa minister cyfryzacji Marek Zagórski.

We wtorek minister uczestniczył w panelu dyskusyjnym „Polskie banki - liderzy technologii”, który odbywał podczas Kongresu 590 w Jasionce k. Rzeszowa.

Trafiliśmy szczęśliwie na taki etap rozwoju, kiedy technologie zaczęły być dostępne. A jednocześnie banki były w momencie przestawiania się ze starej bankowości, jeszcze PRL-owskiej na nowoczesne tory” - mówił Zagórski.

Według niego, to był podstawowy element zmiany podejścia w bankowości do nowoczesnych technologii. Zagórski przypomniał, że naszym kraju następowało to jeszcze w pierwszej połowie lat 90.

Jednocześnie nikt tego procesu nie zahamował. Dojrzałość prezesów, zarządów najważniejszych banków w Polsce spowodowała, że w tym upatrywali szansy na rozwój - zauważył.

W ocenie ministra, stosowanie nowych technologii w polskich bankach jest wyższe niż w innych branżach. Natomiast oferowane przez nie usługi są konkurencyjne z innymi bankami na świecie.

W Jasionce k. Rzeszowa we wtorek dobiega końca dwudniowy Kongres 590. Swoją nazwę kongres wziął od prefiksu kodu kreskowego, którym oznaczane są towary wytwarzane lub dystrybuowane przez

polskie firmy. Jego celem jest promowanie polskiej gospodarki.

SzSz(PAP)