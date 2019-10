Brawo ! Włoscy parlamentarzyści oszczędzanie zaczynają od siebie

Włoska Izba Deputowanych przyjęła we wtorek ustawę o zmniejszenie liczby parlamentarzystów. Ustawa przygotowana z inicjatywy Ruchu Pięciu Gwiazd przewiduje zmniejszenie składu niższej izby parlamentu z 630 do 400 deputowanych, a Senatu z 315 do 200.

Za przyjęciem projektu zmiany konstytucji głosowało 553 deputowanych, a 14 było przeciwnych, co oznacza szerokie poparcie także ze strony ugrupowań opozycyjnych, w tym prawicowej Ligi Matteo Salviniego oraz centroprawicowej Forza Italia.

Łącznie liczba parlamentarzystów zasiadających w obu izbach zmniejszy się z 945 do 600.

O redukcję tę zabiegał Ruch Pięciu Gwiazd, współrządzący obecnie krajem razem z centrolewicową Partią Demokratyczną. Lider Ruchu, szef MSZ Luigi Di Maio oświadczył, że to „historyczna reforma i ogromne zwycięstwo dla włoskich obywateli”.

To wasze zwycięstwo” - powiedział Di Maio przed siedzibą Izby Deputowanych do zebranych tam, wiwatujących zwolenników jego formacji. Jak zaznaczył, decyzja ta przyniesie miliony euro oszczędności. Ta reforma wpłynie na koszty polityki i usprawni funkcjonowanie izb. To konkretny krok, by zreformować nasze instytucje” - napisał premier Giuseppe Conte na Twitterze. „Dla Włoch to historyczny dzień” - dodał.

Szef Urzędu Rady Ministrów Riccardo Fraccaro z Ruchu Pięciu Gwiazd podkreślił zaś: „To dzień, na który czekamy od zawsze”. Wyraził przekonanie, że dzień głosowania w Izbie przejdzie do historii demokracji.

Po ponad 30 latach niespełnionych obietnic redukcja liczby deputowanych i senatorów jest rzeczywistością. Zaczyna się nowa era polityczna, od dziś najważniejsi są obywatele” - dodał Fraccaro.

Przegłosowane zmniejszenie liczby parlamentarzystów sprawi, że parlament Włoch stanie się jednym z najmniejszych w krajach Unii Europejskiej.

PAP SzSz