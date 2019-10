Czesi twardo: nie przyłączymy się do przejmowania imigrantów

Szef czeskiego MSW Jan Hamaczek zapowiedział we wtorek w imieniu Grupy Wyszehradzkiej, że nie poprze propozycji dobrowolnego przyjmowania migrantów w ramach systemu relokacji. Uznał ją za zaproszenie dla migrantów i drogę do wprowadzenia nowych kwot migracyjnych.

Propozycję zgłosiły pod koniec kwietnia Niemcy, Francja, Włochy i Malta, wzywając inne kraje, aby uczestniczyły w prowizorycznym, dobrowolnym systemie pomocy dla krajów zmagającym się z napływem migrantów i pomagały ratować ich na morzu.

Hamaczek przed spotkaniem unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Luksemburgu ocenił, że taki niewypróbowany system miałby dalekosiężne skutki dla Europy. Podkreślił, że wypowiada się w imieniu kraju przewodniczącego w tym roku Grupie Wyszehradzkiej i że jest to stanowisko wszystkich jej członków.

Dla nas to oznacza początek drogi do tego, że ta propozycja przejdzie do systemu obowiązkowego i zastąpi rozwiązanie dublińskie, czego Republika Czeska nie może zaakceptować - powiedział Hamaczek dziennikarzom, nawiązując do obecnego systemu azylowego, którego reformy Unia nie jest w stanie uzgodnić od czasu kryzysu migracyjnego.