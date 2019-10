Kongres 590: Konstytucja Biznesu i jej wpływ na swobodę prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce" z udziałem prezesa Pawła Kolczyńskiego

Naszym zadaniem jest sprawienie, aby te ustawy były realizowane. Rzecznik może wchodzić do postępowań administracyjnych i my wchodzimy tam, gdzie jesteśmy potrzebni. Pomagamy przedsiębiorcom jeśli prawo jest naruszone, 95% spraw wygrywamy, 5% wciąż czeka na rozstrzygnięcie, nie przegraliśmy żadnej. Sądy w Polsce działają bardzo długo, dla przedsiębiorców są to często okresy wstrzymujące i blokujące ich działalność. Zdarza się też, że część przepisów jest niejasnych i przedsiębiorcy nie wiedzą jak je stosować. Do momentu powołania rzecznika małych i średnich firm mieliśmy ogromny chaos, częste kontrole, teraz – dzięki konstytucji biznesu i zasadzie pewności prawa – wygrywamy te sprawy. Wcześniej przedsiębiorcy siedzieli na granacie z wyciągniętą zawleczką. Dziś prawo chroni przedsiębiorcę do momentu wyroku sądu. Dziś jako rzecznik mogę np. wnioskować o dyscyplinarne ukaranie urzędników, którzy w naszej ocenie popełnili błąd – oceniał Abramowicz.