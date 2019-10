Banki nadal chętnie finansują inwestycje w nieruchomości

Rynek finansowania inwestycji w sektorze nieruchomości w Europie rozwija się stabilnie, pomimo czynników, które mogą być źródłem niepokojów, jak napięcia handlowe czy Brexit, wynika z raportu KPMG International pt. „Property Lending Barometer 2019. A survey of banks on the prospects for real estate sector lending in Europe”.

Według KPMG, także w Polsce banki są otwarte na finansowanie nieruchomości, przy czym najmniej chętnie patrzą na nieruchomości handlowe.

Zdaniem większości z blisko 70 respondentów reprezentujących instytucje finansowe z 15 krajów Europy, którzy uczestniczyli w tegorocznym badaniu KPMG, banki chętnie udzielają kredytów na projekty deweloperskie. Ankietowane instytucje finansowe wciąż kładą duży nacisk na finansowanie inwestycji w nieruchomości, pomimo pewnych niesprzyjających czynników ekonomicznych, jak na przykład powolny wzrost PKB w dużej części Europy - czytamy w komunikacie poświęconym raportowi.

Według KPMG, banki w Europie Środkowo-Wschodniej najchętniej finansują inwestycje biurowe.

Inwestycje w rynek mieszkaniowy są preferowane w większości rozwiniętych gospodarek, podczas gdy większość banków w Europie Środkowo-Wschodniej preferuje finansowanie nieruchomości biurowych. Również w Polsce zauważalny jest ten trend, przy czym w ostatnich latach finansowanie nieruchomości handlowych cieszy się nieco mniejszym zainteresowaniem banków ze względu na zwiększone ryzyko związane z inwestycjami w tym zakresie - powiedział szef zespołu doradztwa dla rynku budownictwa i nieruchomości w KPMG w Polsce Steven Baxted, cytowany w materiale.

KPMG podało też, że w I półroczu 2019 r. utrzymywała się tendencja spadkowa całkowitego wolumenu inwestycji nieruchomościowych w Europie, osiągając „jedynie 114,3 mld euro, czyli o 15% mniej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku”. Spowolnienie to wynika z kilku czynników występujących jednocześnie m.in. umiarkowanych perspektyw gospodarczych, niepewności politycznej, braku odpowiednich aktywów czy też zmieniających się wzorców popytu w całej Europie, wyjaśniono.

Także napięcia w handlu między Europą, Stanami Zjednoczonymi i Chinami mogą powodować zakłócenia w zakresie inwestycji na globalnym rynku nieruchomości. W pierwszej połowie 2019 r. wolumen inwestycji w Europie spadał, zwłaszcza na kluczowych rynkach jak Niemcy czy Wielka Brytania - czytamy dalej.

W ciągu ostatnich 5 lat łączny wolumen inwestycji w sześciu głównych krajach Europy Środkowo-Wschodniej (Czechy, Polska, Węgry, Rumunia, Słowacja i Bułgaria) znacząco wzrastał. Od stycznia do czerwca br. dokonano inwestycji o łącznej wartości 5,5 mld euro, z czego inwestycje w Polsce odpowiadały za nieco ponad połowę wolumenu transakcji (52%), podano także.

ISBnews, KG