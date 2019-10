Pomidorowy pigment - nowa metoda leczenia niepłodności

Naukowcy twierdzą, że skromny pomidor może być kluczem do walki z problemami z niepłodnością u mężczyzn. Wykazano, że pigment, który nadaje owocowi czerwony kolor, znany jako likopen, poprawia jakość nasienia, szczególnie jego wielkość i możliwości pływania- podaje Sky News

Oznacza to, że tabletka zawierająca pigment pomidorowy, może w przyszłości zakończyć inwazyjne i kosztowne leczenie niepłodności.

Likopen, chociaż dominuje w pomidorach, nie jest dobrze wchłaniany podczas jedzenia owoców, dlatego należy go podawać w postaci tabletek. W 12-tygodniowym eksperymencie, 30 zdrowych ochotników przyjmowało pigment jako suplement w dawkach 14 mg, podczas gdy kolejnych 30 otrzymało zwykłe witaminy, przy czym żadna z grup nie wiedziała, którą tabletkę przyjęła- informuje Sky News

Naukowcy odkryli, że ci, którzy brali suplement, zwany LactoLycopene, mieli prawie 40% więcej plemników szybko pływających, niż w momencie rozpoczęcia próby, wraz z poprawą ich wielkości i kształtu - pisze Sky News

Tak naprawdę nie spodziewaliśmy się, że pod koniec badania wystąpią różnice w nasieniu u mężczyzn, którzy przyjmowali tabletkę, w porównaniu do mężczyzn , którzy wzięli placebo. Kiedy rozszyfrowaliśmy wyniki, prawie spadłem z krzesła. Pacjenci biorący barwnik w tabletkach , mieli bardzo dobre wyniki morfologii , a ich nasienie zwiększyło swoją żywotność i wielkość o prawie 40 % - powiedział główny autor badania Profesor Allan Pacey, kierownik wydziału onkologii i metabolizmu Uniwersytetu Sheffield

Zespół twierdzi, że następnym etapem jest powtórzenie badania u mężczyzn z problemami z płodnością, aby sprawdzić, czy suplement może poprawić jakość nasienia i czy może pomóc parom począć dziecko bez inwazyjnych metod leczenia niepłodności - podaje Sky News

To małe badanie, w którym ochotnicy byli zdrowi, płodni, a parametry nasienia były zbliżone do normalnych. W związku z tym trudno jest mówić o korzyściach wynikających z likopenu u niepłodnych mężczyzn o złej jakości nasienia- komentuje Sheena Lewis, profesor medycyny reprodukcyjnej na Queen’s University Belfast, która ostrożnie podchodzi do wyników badań