Polacy rozdają swoje gry (prawie) za darmo

Polski gaming jest prawdziwą potęgą i kolejne studia oferują odbiorcom rozrywkę na najwyższym poziomie. Teraz, tuż przed sezonem zimowym firma 11 bit studios także proponuje znaczne przeceny. Dla wielu graczy to pierwsza szansa na kontakt ze świetnymi tytułami studia.

11 bit studios ma coś dla każdego, a ich gry oferują różnorodne doświadczenia:

-We Frostpunku, stanowiącym połączenie citu-buildera i gry survivalowej, gracz rządzi ostatnim miastem na Ziemi i stara się pokierować społeczeństwo ku przetrwaniu podczas postapokaliptycznej zimy

-This War of Mine pozwala spojrzeć na wojnę oczami cywili próbującymi przetrwa w rozdartym przez zbrojny konflikt mieście

-Children of Morta (stworzone przez studio by Dead Mage) to RPG-akcji w stylu rogue-lite, opowiadające o niezwykłej rodzinie bohaterów i kładące nacisk na zajmującą historię

-Jedyny w swoim rodzaju tytuł RPG - Moonlighter (napisany w studio Digital Sun) opowiada o Willu - bohaterze i kupcu, który przeczesuje lochy i prowadzi sklep

Jak czytamy w komunikacie studia:

Podczas tej wyprzedaży kilka tytułów 11 bit studios dostępne jest w nowych edycjach oraz najwyższych do tej pory przecenach. Publisher Sale potrwa do 13 października, oto pełna lista tytułów: Frostpunk - 50% zniżki! Children of Morta - 10% zniżki! Moonlighter - najwyższa przecena do tej pory - 60% zniżki! Moonlighter ‘Between Dimensions’ DLC - pierwsza przecena - 20% zniżki! This War of Mine - 75% zniżki! This War of Mine: Season Pass - pierwsza przecena - 25% zniżki! This War of Mine: Complete Edition - najwyższa przecena do tej pory - 67% zniżki! Beat Cop - najwyższa przecena do tej pory - 80% zniżki! Tower 57 - najwyższa przecena do tej pory - 75% zniżki! Po raz pierwszy dostępne - Frostpunk Game of the Year Edition! Po raz pierwszy dostępne - Moonlighter: Complete Edition! Ponadto starsze tytuły 11 bit studios - Spacecom i Anomaly, również dostępne są w niezwykle atrakcyjnych cenach

11 bit studios/ as/