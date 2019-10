Olga Tokarczuk laureatką literackiego Nobla!

- Trwa dobra passa, znaki nam sprzyjają - powiedziała PAP minister przedsiębiorczości i technologii Jadwiga Emilewicz komentując literackiego Nobla dla Olgi Tokarczuk. Podkreśliła, że twórczosć tej autorki to „wielka literatura”.

W czwartek Szwedzka Akademia poinformowała, że Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za rok 2018. To pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat, gdy w 1996 r. otrzymała go Wisława Szymborska.

Jadwiga Emilewicz pytana w czwartek przez PAP, jak odbiera nagrodę dla Polki odparła półżartem, że „znaki nam sprzyjają”. „Zniesienie wiz do USA, literacki Nobel i ważny komisarz w Komisji Europejskiej - to jest dobra passa, mam nadzieję, że Polacy to docenią” - powiedziała.

Minister przyznała, że przeczytała niemal wszystkie książki Tokarczuk, najbardziej lubi „Podróż ludzi Księgi”. Dodała, że ostatnia książka laureatki Nobla jeszcze czeka na lekturę.

Pytana o to, czy politykowi łatwo jest oddzielić twórczość artysty od jego poglądów powiedziała: „lubimy literaturę, czasem możemy nie zgadzać się z wypowiedziami publicznymi autorów - w tym przypadku autorki”.

Z wieloma rzeczami (które mówi Tokarczuk -PAP) się nie zgadzam, ale to wielka literatura - podkreśliła Emilewicz. Minister finansów Jerzy Kwieciński ogłosił, że podjął decyzję o zaniechaniu poboru podatku PIT od przychodów związanych z Nagrodą Nobla. Pogratulował jednocześnie Oldze Tokarczuk zdobycia nagrody.

Z kolei Jerzy Kwieciński, minister finansów napisał na Twitterze:

Podjąłem decyzję o zaniechaniu poboru podatku PIT od przychodów związanych z Nagrodą Nobla. W najbliższym czasie wydam stosowne rozporządzenie w tej sprawie”

Dołączył też gratulacje:

Bardzo cieszę się z docenienia twórczości polskiej autorki - dodał Kwieciński, załączając gratulacje dla Olgi Tokarczuk.

Wartość Nagrody Nobla w każdej dziedzinie to 9 mln koron (ok. 780 tys. euro, czyli ponad 3 mln 370 tys. zł).

Wcześniej szef resortu finansów, którego wieści o nagrodzie dla Tokarczuk zastały w Luksemburgu na spotkaniu Rady UE ds. finansów przyznał, że nie wie, czy będzie jakaś specjalna nagroda finansowa, czy fundusz dla noblistki.

Musimy na ten temat porozmawiać, jeszcze nie miałem posiedzenia kierownictwa na ten temat, ale myślę, że będę wyrazicielem woli wszystkich moich kolegów, żeby pogratulować pani Oldze. Przyznaje się, że nie czytałem żadnej książki, ale w najbliższym wolnym czasie z przyjemnością przeczytam- mówił dziennikarzom Kwieciński.

Jak zaznaczył szef resoru finansów, w ostatnim czasie miał bardzo mało wolnego czasu na czytanie literatury niefachowej, bo musiał czytać bardzo dużo, ale rzeczy związanych ze swoją pracą.

To jest o tyle ważny sukces, bo wielu komentatorów, ekspertów dawało szanse jej konkurentom, także tym bardziej bardzo się cieszymy i gratulujemy - dodał.

Szwedzka Akademia ogłosiła w czwartek, że polska pisarka Olga Tokarczuk została laureatką literackiego Nobla za rok 2018. Jak podała Szwedzka Akademia, Tokarczuk otrzymała nagrodę „za wyobraźnię narracyjną, która z encyklopedyczną pasją prezentuje przekraczanie granic jako formę życia”.

Nagroda dla Olgi Tokarczuk to pierwszy literacki Nobel dla Polaka od 23 lat, gdy w 1996 r. otrzymała go poetka Wisława Szymborska.

Polka jest autorką m.in.: „Podróży ludzi Księgi”, „Prawieku i innych czasów”, „Gry na wielu bębenkach”, „Prowadź swój pług przez kości umarłych”, „Ksiąg Jakubowych” oraz „Biegunów”, za którą w 2018 r. otrzymała międzynarodową Nagrodę Bookera. Obecnie noblistka pracuje nad powieścią opartą na jej rodzinnej historii, której osią mają być relacje pomiędzy Polakami i Ukraińcami.

Ceremonia wręczenia nagród odbywa się 10 grudnia, w rocznicę śmierci Alfreda Nobla. (PAP)

(PAP)/gr