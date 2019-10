Co trzeci Polak nie segreguje śmieci

66 proc. Polaków deklaruje, że nie segreguje śmieci, a 58 proc. uważa, że segregowanie ma sens - wynika z badania ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu. 15 proc. respondentów potrafiłoby poprawnie posegregować artykuły podczas wyrzucania. 1/3 konsumentów wierzy, że ich działania mogą przyczynić się do zahamowania negatywnego wpływu na środowisko, głównie kobiety i osoby z wyższym wykształceniem.

W komunikacie napisano, że potwierdzeniem potrzeby popularyzacji wiedzy z zakresu ochrony środowiska naturalnego jest niska świadomość na temat właściwie segregowanych odpadów. Badania ARC Rynek i Opinia oraz Forum Odpowiedzialnego Biznesu dowodzą, że jedynie 15 proc. badanych odpowiedziało poprawnie na wszystkie pytania odnoszące się do selekcji śmieci (do którego pojemnika wyrzucić zużytą chusteczkę higieniczną, karton po soku i tłusty papierek po maśle). Inną poruszaną kwestią była konieczność mycia opakowań metali i tworzyw sztucznych przed wyrzuceniem. Łącznie aż 75 proc. osób nie wiedziało, że nie należy płukać tego typu odpadów.

Prezes Rekopol Jakub Tyczkowski wskazuje, że wiedza dotycząca segregacji odpadów jest „zbyt ogólna i powierzchowna”.

Pojemniki do segregacji często oznakowane są tylko nazwą surowca głównego, który należy tam wrzucać. Np. na żółtym pojemniku jest często napis +plastik+ podczas kiedy wrzucamy tam nie tylko plastik, ale i metale, aluminium i opakowania wielomateriałowe. Dobrym przykładem jest również szkło. Dla przeciętnej osoby szkłem jest szklanka, szyba, lustro, butelka i kubek, bo szkło to szkło. Mało kto z nas wie, że do szkła wrzucamy tylko słoik i butelkę - powiedział prezes.