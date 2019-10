Czy PiS zdoła utrzymać swą politykę społeczną?

Będziemy w stanie utrzymać naszą politykę, zarówno w wymiarze społecznym, jak i rozwojowym, mimo ewentualnego kryzysu, czyli pogorszenia sytuacji gospodarczej wokół Polski - zapewnił w piątek prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Kaczyński w „Sygnałach Dnia” powiedział, odnosząc się do rządów jego formacji, że „my nie zwiększamy długu publicznego, choć nasi przeciwnicy próbują nam to przypisywać, ale ten dług publiczny wyraźnie zmniejszamy”. „Dług publiczny liczy się w stosunku do PKB i on jest coraz mniejszy” - dodał.

„To jest też zabezpieczenie wobec tego wyzwania, które może nas spotkać i które wiąże się z pogorszeniem sytuacji gospodarczej wokół Polski” - powiedział Kaczyński.

Lider PiS ocenił, że „to jest w tej chwili jeszcze dosyć mgliste wyzwanie”. „Ale gdyby się zrealizowało, to my jesteśmy w pełni przygotowani na to, właśnie poprzez odpowiedzialną politykę finansową, że będziemy w stanie utrzymać naszą politykę, i to w wymiarze społecznym i w wymiarze rozwojowym, mimo tego kryzysu”. „To jest też bardzo ważna sprawa” - oświadczył.

