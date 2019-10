Gróbarczyk: Nitras uczestniczył w likwidacji Stoczni Szczecińskiej

Sławomir Nitras uczestniczył w likwidacji Stoczni Szczecińskiej, będą to powtarzał jak mantrę - powiedział w piątek w Szczecinie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk.

Szczeciński sąd okręgowy zdecydował w czwartek, że Gróbarczyk ma sprostować zamieszczone na Twitterze słowa o tym, że poseł PO Sławomir Nitras zniszczył stocznię. Chodziło o wpis Gróbarczyka, „Panie Schetyna, wraz z kolegą Nitrasem zniszczyliście stocznie, a dziś kpicie ze stoczniowców, którzy budują tam statki. Wyjątkowa bezczelność”.

Pełnomocnik Gróbarczyka Zbigniew Bogucki zapowiedział, że orzeczenie SO zostanie w piątek zaskarżone.

Sąd orzekł w czwartek, że dowody nie pozwalają w żaden sposób na dokonanie jakie były polityczne czy ekonomiczne przesłanki do tego, aby doszło do postawienia Stoczni Szczecińskiej w stan likwidacji, a przede wszystkim nie znalazł takich dowodów, świadczących o tym, aby uznać, co było przyczyną upadku stoczni. Według sądu, aby to ustalić konieczne byłoby przeprowadzenie postępowania na szerszą skalę.

Sąd uznał też, że zarzut, iż Nitras zniszczył stocznię oznaczałby, iż doprowadził do tego, że stocznia została pozbawiona środków materialnych i przestała funkcjonować na rynku. Jak wyjaśniał sąd, ten proces był znacznie bardziej rozległy niż samo uczestniczenie Nitrasa w pracach parlamentarnych.

Według sądu, Nitras był członkiem komisji sejmowej, w której był rozpatrywany rządowy projekt tzw. ustawy kompensacyjnej, która niewątpliwie doprowadziła ostatecznie do postawienia stoczni w stan likwidacji, ale nie można uznać, że samo postawienie w stan likwidacji było czynnością, która doprowadziła do upadku stoczni.

(PAP), DS