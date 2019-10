Syria: nasilają się tureckie bombardowania

Tureckie siły zintensyfikowały w sobotę, w czwartym dniu swojej ofensywy przeciwko kurdyjskiej milicji YPG w północno-wschodniej Syrii, bombardowania wokół miasta Ras al-Ain - informuje agencja Reutera.

Wcześniej pod ostrzałem artyleryjskim wojsk tureckich znalazły się siły amerykańskie stacjonujące w tym regionie.

Na linii frontu wokół Ras al-Ain, jednego z dwóch przygranicznych miast, które są celem ofensywy, w sobotę unosiły się gęste kłęby dymu, gdy turecka artyleria atakowała ten obszar - poinformował reporter Reutera, który znajdował się po drugiej stronie granicy w tureckim mieście Ceylanpinar. Jak dodał, intensywny ostrzał rozlegał się również wewnątrz samego Ras al-Ain, podczas gdy nad miastem przelatywały samoloty bojowe.

Nieco spokojniej było w mieście Tall Abjad, położonym ok. 120 km na zachód od Ras al-Ain; w okolicy słychać było tylko sporadyczne wystrzały - powiadomił inny reporter Reutera. Tall Abjad jest drugim głównym celem tureckiej operacji.

W sobotę nad ranem Pentagon poinformował, że żaden amerykański żołnierz nie ucierpiał w tureckim ostrzale artyleryjskim w pobliżu miasta Kobane w Syrii, około 60 km na zachód od głównego obszaru konfliktu.

Ministerstwo obrony Turcji zaprzeczyło natomiast jakoby tureckie wojsko ostrzelało bazę USA. Resort przekazał, że podjęto wszelkie środki ostrożności, aby zapobiec szkodom w bazie USA, gdy reagowano na ostrzał z pobliskiego obszaru ze strony kurdyjskiej milicji YPG (Ludowe Jednostki Samoobrony). „Po sygnale od strony amerykańskiej wstrzymaliśmy ostrzał” - wyjaśnił w komunikacie turecki resort obrony.

Od rozpoczęcia w środę tureckiej ofensywy w północno-wschodniej Syrii około 100 tysięcy mieszkańców tego regionu opuściło swe domy, a coraz więcej ludzi tłoczy się w schronach i szkołach - poinformowała w piątek ONZ.

Według Reutera, który powołuje się na niewymienioną z nazwy organizację monitorującą ofensywę, od pierwszych dni ataku śmierć poniosło ponad sto osób, w tym 17 cywilów.

Szef organizacji Syryjskie Obserwatorium Praw Człowieka Rami Abdul Rahman przekazał w sobotę, że liczba zabitych wśród kurdyjskich bojowników w Syrii wzrosła do 74; większość z nich zginęła w Tall Abjad. Po stronie wspieranych przez Turcję syryjskich rebeliantów zginęło zaś 49 bojowników. Do 20 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych wśród cywilów.

W sobotę rano tureckie ministerstwo obrony poinformowało, że od początku operacji „zneutralizowano” 415 bojowników YPG.

Syryjskie Siły Demokratyczne (SDF), których główny trzon stanowi właśnie kurdyjska milicja YPG, obecnie zajmują większość terytorium niegdysiejszego samozwańczego kalifatu Państwa Islamskiego w Syrii. SDF odegrały decydującą rolę w pokonaniu sunnickiej ekstremistycznej organizacji zbrojnej o nazwie Państwo Islamskie (IS) w Syrii. SDF przetrzymują w więzieniach tysiące bojowników IS, a w obozach dziesiątki tysięcy członków ich rodzin. Kurdyjska milicja twierdzi, że turecka ofensywa może spowodować odrodzenie się dżihadystów na tym terenie w sytuacji, gdy niektórzy z nich zdołali uciec z więzień.

W piątek minister finansów USA Steven Mnuchin poinformował, że prezydent Donald Trump wydał rozporządzenie, na mocy którego Waszyngton może nałożyć „znaczące sankcje” na Turcję w związku z jej inwazją w Syrii. Mnuchin zastrzegł jednak, że na razie restrykcje te nie zostaną wprowadzone.

W reakcji na to tureckie MSZ oświadczyło, że Ankara zareaguje stosownymi działaniami odwetowymi na „każdy krok” podjęty przeciwko prowadzonej przez Turcję walce z terroryzmem.

Turecka ofensywa ruszyła po ogłoszeniu przez prezydenta Trumpa decyzji o wycofaniu żołnierzy amerykańskich z północnej Syrii. Kurdowie określili ją jako „cios w plecy”. W czwartek Trump napisał na Twitterze, odnosząc się do tej operacji, że „rozmawia z obiema stronami” konfliktu i ostrzegł Turcję, by „grała zgodnie z regułami gry”.

Według Ankary ofensywa ma na celu wyeliminowanie - jak to ujęto - „korytarza terrorystycznego” wzdłuż południowej granicy Turcji i przywrócenie pokoju w regionie. Według tureckich władz chodzi o wyeliminowanie zagrożeń ze strony syryjskich Kurdów z YPG oraz bojowników z IS i ułatwienie powrotu do kraju syryjskich uchodźców, przebywających obecnie w Turcji, po utworzeniu „strefy bezpieczeństwa” w tym rejonie.

