Francja odcina Turcję od dostaw swojej broni

Francja zawiesza eksport wszelkiej broni do Turcji w związku z jej inwazją na północno-wschodnią Syrię i ostrzega Ankarę, że atak ten jest zagrożeniem dla bezpieczeństwa Europy - poinformowały w sobotę we wspólnym komunikacie resorty spraw zagranicznych i obrony.

„W oczekiwaniu na koniec tej ofensywy Francja postanowiła zawiesić wszelkie plany dotyczące eksportu broni do Turcji (…). Decyzja wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym” - ogłosiły ministerstwa.

Poinformowały też, że w poniedziałek podczas spotkania w Luksemburgu ministrowie spraw zagranicznych krajów unijnych wypracują wspólne stanowisko wobec Ankary.

Wcześniej w sobotę eksportu wszelkiej nowej broni do Turcji zabronił niemiecki rząd.

Tygodnik „Bild Am Sonntag” podał, że w 2018 roku Niemcy wyeksportowały do Turcji broń wartą 243 mln euro, co stanowi blisko jedną trzecią całej zeszłorocznej sprzedaży broni.

»» O embargu Niemiec czytaj tutaj:

Czy Turcy zabijają w Syrii niemiecką bronią ?

W czwartek taką decyzję podjęły Norwegia i Finlandia, która nie jest członkiem NATO.

W piątek minister finansów USA Steven Mnuchin poinformował, że prezydent Donald Trump wydał rozporządzenie, na mocy którego Waszyngton może nałożyć „znaczące sankcje” na Turcję w związku z jej inwazją w północno-wschodniej Syrii. Stany Zjednoczone mogą „wykończyć turecką gospodarkę” - ostrzegł Mnuchin. Zastrzegł jednak, że na razie restrykcje te nie zostaną wprowadzone.

