Dziś XIX Dzień Papieski

Mamy ponad 2000 stypendystów z całej Polski. Dzięki stypendiom mogą się uczyć i dostać na wymarzone studia. To bardzo dobra inwestycja - mówi prezes Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia ks. Dariusz Kowalczyk z okazji obchodzonego w niedzielę Dnia Papieskiego.

W informacji przekazanej PAP przez biuro prasowe Episkopatu Polski, ks. Kowalczyk przypomina, że tradycyjnie jest on obchodzony w niedzielę przed 16 października, czyli dniem wyboru kard. Karola Wojtyły na papieża. W tym roku wypada to 13 października. Tego dnia w Polsce jest zbiórka na stypendia dla zdolnej i niezamożnej młodzieży z małych miejscowości. „Tegoroczny Dzień Papieski jest otwarciem roku obchodów 100. rocznicy urodzin św. Jana Pawła II.” - zaznaczył prezes Fundacji.

„Bardzo zależy nam na tym, by zachęcić nie tylko młodych, ale wszystkich do odkrywania i poznawania nauczania św. Jana Pawła II. To jemu w ogromnym stopniu zawdzięczamy zmiany, do których doszło w naszej ojczyźnie. To Jego odwaga, mądrość i siła ducha pomogły nam zmienić Polskę” - zaznaczył ks. Kowalczyk.