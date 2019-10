PKW: Frekwencja na godzinę 12 - 18,14 proc.

Państwowa Komisja Wyborcza: Swój głos oddało już ponad 5 mln Polaków. Frekwencja wyborcza na godzinę 12 wyniosła 18,14 proc. To o 1,67 pkt proc. więcej niż w wyborach parlamentarnych w 2015 r., gdy głos oddało blisko 16,47 proc. wyborców.

„Państwowa Komisja Wyborcza na podstawie danych otrzymanych od 25 tys. 420 obwodowych komisji wyborczych na ogólną liczbę 25 tys. 420 komisji obwodowych informuje, że w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP według stanu na godz. 12 w dniu 13 października 2019 r., iż liczba osób uprawionych do udziału w wyborach, z których otrzymano dane, wyniosła 29 mln 546 tys. 182 osoby. Wydano kart do głosowania 5 mln 359 tys. 654 osobom uprawnionym, co stanowi 18,14 proc. w stosunku do liczby osób uprawionych do udziału w tych wyborach” - powiedział zastępca szefa PKW sędzia Sylwester Marciniak.

Dodał, że jeżeli chodzi o zbiorcze informacje według okręgów wyborczych, to najwyższa frekwencja o godz. 12 była w okręgu nr 14 (Nowy Sącz) - 23,32 proc., druga to okręg nr 27 (Bielsko-Biała) - 21,55 proc., trzecie miejsce okręg nr 15 (Tarnów) - 21,49 proc. Najniższa zaś frekwencja była w okręgu nr 21 (Opole) - 15,26 proc., drugie miejsce to okręg nr 25 (Gdańsk) - 15,39 proc., trzecie miejsce okręg nr 8 (Zielona Góra) - 15,59 proc.

Poinformował, że jeżeli chodzi o frekwencję w województwach, to według stanu na godz. 12 najwyższą frekwencję odnotowano w woj. małopolskim - wyniosła ona 21,13 proc. Drugie miejsce zajęło woj. podkarpackie (20,26 proc.), a trzecie woj. podlaskie (20,19 proc.). Najniższa frekwencja była w woj. opolskim - 15,26 proc., lubuskim - 15,59 proc. i dolnośląskim - 16,34 proc.

Spośród wybranych większych miast najwyższą frekwencję odnotowano w Białymstoku - wyniosła 21,05 proc. „Następna jest Warszawa 20,73 proc. i Bydgoszcz 20,63 proc. Najniższą frekwencję odnotowano w Gdańsku - 13,6 proc., Gorzowie Wielkopolskim - 17,71 proc. i Wrocławiu - 18,33 proc.” - mówił Marciniak.

Dodał, że w stosunku do liczby uprawnionych do głosowania najwięcej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Cisna (powiat leski woj. podkarpackie) - 35,91 proc. „Natomiast w stosunku do liczby uprawnionych najmniej wyborców wzięło udział w głosowaniu w gminie Krzęcin, powiat choszczeński woj. zachodniopomorskie - 8,35 proc.” - podał wiceprzewodniczący PKW.

Marciniak dodał, że porównując frekwencję w wyborach parlamentarnych do tej majowej z wyborów do PE (też z godz. 12) to jest ona wyższa o 3,75 proc. Natomiast porównując do wyborów do Sejmu i Senatu z roku 2015 to frekwencja jest wyższa o 1,67 proc.

PAP, Sek