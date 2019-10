Putin już otwarcie mówi o wyścigu zbrojeń

Prezydent Rosji Władimir Putin ocenił, że wycofanie się USA w 2003 roku z układu ABM (o ograniczeniu systemów obrony przeciwrakietowej) było początkiem swego rodzaju wyścigu zbrojeń. Rosja - dodał - w reakcji podjęła prace nad swymi kompleksami ofensywnymi.

Gospodarz Kremla zapewnił, że rosyjskie zestawy są zdolne do przezwyciężenia wszelkich systemów obrony przeciwrakietowej.

W wywiadzie dla mediów arabskich Putin oświadczył, że Stany Zjednoczone, wycofując się z układu AMB, chciały zapewnić sobie przewagę strategiczną. Układ ten „ograniczał możliwości stworzenia obrony przeciwrakietowej dla obu państw” i USA sądziły, że zyskają „parasol” chroniący ich terytorium, którego nie będzie miała Rosja - przekonywał.

Już wtedy powiedziałem naszym amerykańskim kolegom, że nie wiemy, jak będzie działał ten system i nie będziemy wydawać dziesiątków miliardów, ale będziemy musieli utrzymać równowagę strategiczną. Oznacza to, że będziemy pracować nad takimi systemami ofensywnymi, które - bez wątpienia - przezwyciężą każdy system obrony przeciwrakietowej. I zrobiliśmy to, teraz jest to już oczywiste” - powiedział Putin.