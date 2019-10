Tylko NATO ich stać! Śmiechu warta reakcja Włochów i Niemców

Włochy działają na rzecz tego, by UE rozważyła moratorium na sprzedaż broni do Turcji - ogłosił w niedzielę premier Giuseppe Conte. Również szef niemieckiego MSZ Heiko Maas uważa, że ograniczenie dostaw uzbrojenia dla Turcji powinno obowiązywać w całej Unii.

Włochy będą promować tę inicjatywę we wszystkich siedzibach międzynarodowych i będą podejmować działania, by sprzeciwiać się tureckiej operacji militarnej w północno- wschodniej Syrii przy użyciu każdego narzędzia dozwolonego przez prawo międzynarodowe” - dodał premier.

Następnie podkreślił: „Włoski rząd jest przekonany, że należy działać z najwyższą determinacją, by uniknąć dalszych cierpień narodu syryjskiego, zwłaszcza kurdyjskiego, i aby sprzeciwiać się działaniom destabilizującym region”.

Z kolei szef niemieckiego MSZ chce, by ogłoszone przez Niemcy i Francję ograniczenie dostaw uzbrojenia dla Turcji obowiązywało w całej UE.

Zaprzeczał też, że Unia jest podatna na szantaż prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana z powodu zawartego z nim porozumienia dotyczącego migrantów. „Gdyby tak było, to w ogóle nic byśmy nie robili. Tymczasem wezwaliśmy do natychmiastowego zakończenia działań” - powiedział niemiecki minister.

Powtórzył, że Niemcy nie będą już eksportować uzbrojenia do Turcji i wspólnie z innymi krajami UE zostawią sobie prawo do dalszych ewentualnych kroków. Nie sprecyzował, o jakie kroki może chodzić.

To, co dzieje się w Syrii, destabilizuje cały region, wzmacnia terrorystów z Państwa Islamskiego i prowadzi do trudnej sytuacji humanitarnej. Nie wolno się temu bezczynnie przyglądać. My tego nie robimy i nie robi tego Unia Europejska. Nie jesteśmy podatni na szantaż” - zapewnił.