Trump: dogadałem się z Chinami!

Tuż przed północą prezydent USA Donald Trump napisał na Twitterze, że zgodził się zostawić cła na import chińskich towarów na poziomie 25 proc. w zamian za uruchomienie programu zakupów amerykańskich produktów rolnych. „Relacje z Chinami są bardzo dobre” - napisał Trump

Chiny już zaczęły zakupy produktów rolnych od naszych farmerów – napisał Donald Trump na Twitterze wersalikami (dużymi literami), co w obyczajach tego medium oznacza bardzo głośne, triumfalne oświadczenia.

Poprzedził to następujący komunikat na Twitterze: „Zgodziłem się nie zwiększać taryf z 25 proc. do 30 proc. w dniu 15 października. Pozostaną na poziomie 25 proc.. Relacje z Chinami są bardzo dobre. Skończymy dużą część pierwszej fazy transakcji, a następnie przejdziemy bezpośrednio do fazy drugiej. Oferta fazy pierwszej może zostać wkrótce sfinalizowana i podpisana!”

Trump szybko uszczegółowił: „Moja umowa z Chinami polega na tym, że NATYCHMIAST zaczną kupować bardzo duże ilości naszych produktó rolnych, nie czekając, aż umowa zostanie podpisana za kolejne 3 lub 4 tygodnie. ONI TO JUŻ ROZPOCZĘLI! Zaczęły się też przygotowania finansowych i inne aspektów tej transakcji…”.

Prezydent Donald Trump zapowiadał w minionym tygodniu, że już w przyszłym miesiącu może podpisać porozumienie handlowe z prezydentem Chin Xi Jinpingiem. Oznaczałoby to przełom w trwającej już półtora roku wojnie handlowej między USA i Chinami.

Sek, Twitter