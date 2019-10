SENSACJA PiS z niemal 50 proc. mandatów!

PiS zdobył 49,3 proc. głosów w wyborach Sejmu; KO - 22,27 proc.; SLD - 10,88 proc.; PSL - 9,75 proc. a Konfederacja - 6,62 proc. - wynika z danych z 42,22 proc. obwodowych komisji wyborczych podanych na stronie PKW.

PKW opublikowała wyniki wyborów z 42,22 proc. obwodowych komisji wyborczych, w poniedziałek po godz. 6.

Według danych z 11575 na 27415 obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość zdobyło 3 115 570 głosów, co daje mu 49,3 proc. poparcia. Koalicyjny Komitet Wyborczy Koalicja Obywatelska PO .N IPL Zieloni zdobył 1 407 279 głosy - 22,27 proc. poparcia. Na kandydatów Komitetu Wyborczego Sojusz Lewicy Demokratycznej zagłosowało 687 765 osób, co daje mu 10,88 proc. poparcia.

Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskał 616 171 i - tym samym - 9,75 proc. poparcia. Komitet Wyborczy Konfederacja Wolność i Niepodległość - 418 272 i 6,62 proc. poparcia.

Pozostałe komitety nie przekroczyły progu wyborczego.

PAP/ as/