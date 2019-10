Apel kapłanów do nauczycieli

Pomagając rodzicom, pokazujecie uczniom piękno świata i potęgę ludzkiego umysłu. Uczycie wybierać dobro i przestrzegacie przed złem - powiedział przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, składając życzenia pracownikom oświaty z okazji obchodzonego w poniedziałek Dnia Edukacji Narodowej.

W przekazanym przez biuro prasowe KEP liście do nauczycieli abp Gądecki podziękował za ich codzienny trud, jaki wkładają w swoją niezwykle ważną i odpowiedzialną pracę.

Abp Gądecki podkreślił, że dzisiejszy dzień jest wielkim świętem nauczycieli, katechetów, wychowawców i wszystkich pracowników szkoły. „W tym dniu w imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę złożyć najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom oświaty” - powiedział.

Przewodniczący KEP w liście do nauczycieli napisał też: „Dziękuję za codzienny trud, jaki wkładacie w swoją niezwykle ważną i odpowiedzialną pracę. To właśnie wy, drodzy nauczyciele, katecheci i wychowawcy dzielicie się z uczniami wielkim skarbem, jakim jest wiedza. To wy wspieracie dzieci i młodzież na każdym etapie ich rozwoju. Pomagając rodzicom, pokazujecie uczniom piękno świata i potęgę ludzkiego umysłu. Uczycie wybierać dobro i przestrzegacie przed złem”. Dodał również, że nauczyciele w pamięci i wspomnieniach swoich wychowanków zostają na całe życie.

Abp Gądecki przekazał też pracownikom oświaty życzenia i zapewnił o swojej pamięci i modlitwie. „Życzę państwu błogosławieństwa Bożego na każdy dzień, wielu sukcesów zawodowych oraz tej wyjątkowej i jedynej w swoim rodzaju satysfakcji, którą daje praca z dziećmi oraz młodzieżą. Zapewniam o mojej pamięci i modlitwie” - dodał.

PAP/ as/