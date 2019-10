Premier Czech gratuluje PiS zwycięstwa

Premier Andrej Babisz pogratulował premierowi Mateuszowi Morawieckiemu zwycięstwa PiS w wyborach parlamentarnych. „Proszę przyjąć gratulacje po absolutnie fantastycznym zwycięstwie” - napisał Babisz na Twitterze. Czeskie media podkreślają, że PiS będzie mógł rządzić samodzielnie.

Babisz zamieścił wpis po angielsku i po czesku. Po czesku napisał: „Polski premier i mój przyjaciel Mateusz Morawiecki wygrał wybory. Nikt jeszcze przed nim nie osiągnął takiego zwycięstwa”. Babisz dodał, że ma nadzieję na dalszą dobrą współpracę.

Informując o wynikach wyborów do polskiego parlamentu, media elektroniczne w Czechach podkreślają, że PiS poprawił swój rezultat z poprzednich wyborów w 2015 r. i będzie mógł rządzić samodzielnie. Zwracają także uwagę na wysoką frekwencję. Jeżeli wstępne dane się potwierdzą, to będzie to najwyższy udział Polaków w wyborach od 1989 r. - zaznaczają.

Portale informacyjne podkreślają, że rząd Morawieckiego zawdzięcza swoja popularność m.in. środkom przeznaczanym na wspieranie rodzin. Wspomniano o programie 500+ i 13. emeryturze. Czeska TV wybiła, że wyborcy PiS związani są z Kościołem, akcentują wartości patriotyczne i podkreślają konieczność obrony tradycyjnej rodziny, której zagraża ideologia LGTB.

Media elektroniczne zacytowały lidera PO Grzegorza Schetynę, który oświadczył, że w Warszawie nie będzie Budapesztu i podkreślił, ze walka wyborcza nie była wyrównana.

Czeskie portale odnotowują też powrót do Sejmu lewicy oraz wysoki wynik Konfederacji.

PAP/ as/