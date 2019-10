Ile partie dostaną z budżetu po wyborach

Subwencja przysługuje tym partiom politycznym, których komitety zgarnęły co najmniej 3 proc. głosów w wyborach do Sejmu i partiom wchodzącym w skład koalicji, jeśli komitet koalicyjny uzyskał co najmniej 6 proc. ważnych głosów w wyborach do Sejmu.

I tak za każdy głos najmniej otrzyma Prawo i Sprawiedliwość - 0,87 zł. Ale w sumie, przy ponad 8 mln poparciu,będzie to blisko 8 mln zł rocznie. Tak przewidują zasady PKW: partie, które przekroczyły 30 proc. poparcia, właśnie tyle otrzymują dotacji w przeliczeniu na jeden głos.

Platforma Obywatelska otrzyma 2,31 zł za głos, natomiast Lewica może liczyć na 4,0 zł. Ugrupowania poniżej progu 10 proc. poparcia- tj. PSL/Koalicja Polska i Konfederacja mogą liczyć nawet na 4,61 zł za każdy otrzymany głos.

Partie, które nie przekroczyły 3 proc. progu poparcia nie otrzymają w ogóle dotacji. System dotowania partii parlamentarnych obowiązuje w wielu krajach europejskich, m.in. w Szwecji czy Niemiec.

DS