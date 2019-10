Znamy ostateczne wyniki wyborów

W drugim wieczornym komunikacie Państwowa Komisja wyborcza podała ostateczne informacje o wyborach do Senatu

W przypadku wyborów do Senatu podział mandatów ukształtował się w następująco: PiS – 48, KO – 43, PSL – 3, SLD – 2 oraz po jednym mandacie uzyskali: Lidia Staroń, Krzysztof Kwiatkowski, Wadim Tyszkiewic oraz, Demokracja Obywatelska.

W poniedziałek 14 października po godzinie 20 Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła komplet danych dotyczących wyborów do Sejmu i Senatu.

To były rekordowe wybory pod względem frekwencji, w której wzięło udział ponad 18 471 tys. mln Polek i Polaków, czyli 61,74 proc. To o 8 proc. więcej, niż wcześniejsze rekordowe wybory z 2007 r,. gdy zagłosowało 53 proc. społeczeństwa. W tegorocznych wyborach oddano zaledwie 1,1 proc. głosów nieważnych, co stanowi kolejny rekord wobec poprzedniego uzyskanego w 2015 r. - 2 proc. - powiedział przewodniczący PKW, Wiesław Kozielewicz.