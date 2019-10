Inflacja spadła

We wrześniu ceny były średnio o 2,6 proc. wyższe niż rok wcześniej - wynika z najnowszych danych GUS. To pierwszy spadek inflacji w tym roku, choć to marne pocieszenie, bo zakupy są coraz bardziej kosztowne - podał portal money.pl

Potwierdziły się wstępne wyliczenia GUS mówiące o wyraźnym spadku inflacji z 2,9 proc. w sierpniu do 2,6 proc. we wrześniu. Warto dodać, że pierwotnie prognozy ekonomistów zakładały tylko delikatny spadek do 2,8 proc.

Oczywiście spadek inflacji nie oznacza, że ceny spadają. Rosną, ale nieco wolniej. Warto odnotować, że to pierwszy przypadek w tym roku, by inflacja z miesiąca na miesiąc była niższa. Do tej pory podwyżki cen tylko przyspieszały. Jeszcze w styczniu średni wzrost cen towarów i usług wynosił w skali roku zaledwie 0,7 proc.

DS