Sytuacja złotego wobec walut i złota

Dziś złotego wspierają dobre nastroje na rynkach globalnych, a także oczekiwanie na publikowaną w tym tygodniu serię raportów makroekonomicznych z polskiej gospodarki. W tym przede wszystkim na jutrzejsze dane nt. wzrostu gospodarczego. To poranne pozytywne nastawienie do naszej waluty ma szansę utrzymać się do końca dnia, w którego drugiej połowie uwaga inwestorów skoncentruje się na danych…