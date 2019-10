Łukaszenka bierze się za ćpunów

Sąd w Mińsku ogłosił wyroki wobec 37 osób, które działały w siatce rozprowadzającej narkotyki i inne środki odurzające - podała we wtorek białoruska telewizja państwowa. Większość skazanych trafi do więzienia; najwyższe zasądzone kary to 10-15 lat więzienia.

Dwie osoby wypuszczono na wolność. Ogłoszone w poniedziałek wyroki nie są prawomocne.

Rozprawy odbywały się w areszcie śledczym, bo sale sądowe w Mińsku nie pomieściłyby jednocześnie tak wielu osób.

Skazani mieli w latach 2016-2017 działać na dużą skalę w sieciach dystrybucji narkotyków na Białorusi. Większość z nich działała w dwóch grupach, które w internecie handlowały narkotykami, a następnie je rozprowadzały. W trakcie śledztwa zabezpieczono siedem kilogramów narkotyków i środków psychotropowych - poinformowano.

