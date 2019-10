Katowicka SSE: inwestorzy deklarują 2,3 mld zł inwestycji

Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE) pozyskała 32 inwestycje warte ok. 2,3 mld zł w pierwszych trzech kwartałach 2019 roku, podała KSSE. Są to deklaracje inwestorów rozłożone na wiele lat. Dzięki nim pracę w regionie znajdzie ok. 841 osób, a firmy te utrzymają dotychczasowe zatrudnienie na poziomie ponad 3,7 tys. pracowników informuje ISBnews

Od lat Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest też liderem w pozyskiwaniu BIZ w Polsce. W ostatnim czasie przyciągamy do Polskiej Strefy Inwestycji coraz więcej nowych projektów, w których przeważają małe i średnie firmy. Stawiamy na rozwój przedsiębiorczości, co potwierdzają nasze wyniki podkreślił prezes Janusz Michałek, cytowany w komunikacie.

Trzy kwartały 2019 r. to rekordowe zainteresowanie KSSE polskich firm, które zainwestują łącznie ponad 370 mln zł. Rodzimi przedsiębiorcy zrealizują 75% projektów pozyskanych przez KSSE w ciągu ostatnich 9 miesięcy tego roku. Te polskie firmy zatrudnią ponad 140 nowych pracowników i utrzymają 1,8 tys. już istniejących stanowisk pracy, wskazano również.

To spektakularny wynik i efekt naszych działań na rzecz promocji nowych możliwości, jakie daje Polska Strefa Inwestycji w naszym regionie oceniła wiceszefowa KSSE Barbara Piontek.

KSSE znacznie zwiększyła też liczbę inwestycji realizowanych w strefie przez mikro-, małe i średnie firmy, które w tym roku (podsumowując trzy kwartały) dominują.

MŚP zrealizują w KSSE aż 65,6% projektów inwestycyjnych dotyczących np. produkcji układów wydechowych do popularnych motocykli, rozbudowy parków maszynowych, linii produkcyjnych, a także wykorzystania hal do działalności inżynieryjnej m.in. w zakresie integracji systemów automatyki przemysłowej, zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych oraz komputerowych systemów nadzoru i sterowania powiedział prezes KSSE.

9 miesięcy 2019 r. to duża aktywność w KSSE firm z branży metalowej (31,3%), motoryzacyjnej (15,7%) i elektrycznej (12,5%). Inwestycje na terenie KSSE zrealizują też przedsiębiorcy z sektora maszynowego (9,4%) i meblarskiego (6,3%), a także elektronicznego (3,1%), IT (3,1%), tworzyw sztucznych (3,1%), tekstyliów (3,1%), czy branży chemicznej (3,1%), poligraficznej (3,1%), spożywczej (3,1%) czy usług księgowych (3,1%), podano także.

W tym roku w KSSE zainwestowali już m.in.: KET Poland, GAPPAG, Ekoinstal Holding, Protech, Cobex Polska, Kirchhoff Polska, Clever Solutions Group, Zannini Poland, Sokpol, Aiut, Foosung Poland, SK Innovation, Nestor Springs, PPHU Gelander, DOMINATOR Wojciech Wróbel, Zapamet, Hemarpol Trade, DHC Systems, Protech, ASTECOMA, ARGO Śmierciak Paweł, CORA Adam Sikora, TABATH JAN, Odlewnia Żeliwa WULKAN, Interstal oraz Marbach-Budowa Form.

ISBnews, DS