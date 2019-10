Tauron zainwestuje 1,7 mld zł w infrastrukturę

Grupa energetyczna Tauron, dostarczająca prąd do ok. 5,6 mln odbiorców w południowej Polsce, przeznacza w tym roku ponad 1,7 mld zł na inwestycje w zakresie modernizacji i rozwoju sieci oraz infrastruktury energetycznej - wynika z informacji firmy.

Należąca do Grupy Tauron spółka „Tauron Dystrybucja” to największy w kraju dystrybutor energii. Ubiegłoroczne inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci energetycznej oraz przyłączaniem do niej nowych klientów kosztowały - jak podano we wtorkowym komunikacie - ponad 1,1 mld zł. Natomiast tegoroczne nakłady inwestycyjne to 1,7 mld zł.

„W ubiegłym roku przeznaczyliśmy ponad 1,1 mld zł na inwestycje związane z modernizacją i odtworzeniem sieci oraz przyłączyliśmy 63 tys. nowych klientów. Pozyskane dofinansowanie (ze środków pomocowych) uzupełni nasze nakłady inwestycyjne, które w 2019 roku wynoszą ponad 1,7 mld zł” - poinformował, cytowany w komunikacie prasowym spółki, wiceprezes Tauron Dystrybucja Jerzy Topolski.

W sumie w ramach perspektywy finansowej 2014-2020 spółka Tauron Dystrybucja podpisała 46 umów na unijne dofinansowanie działań inwestycyjnych, na łączną kwotę dotacji ponad 195 mln zł. Środki wspomogły projekty służące poprawie funkcjonalności tzw. inteligentnych sieci, ograniczeniu strat, oszczędności energii oraz zapewnienia warunków technicznych dla nowych przyłączeń, w tym możliwości przyłączenia odnawialnych źródeł energii.

„Do naszej sieci dystrybucyjnej przyłączamy coraz więcej odnawialnych źródeł energii. Tylko w pierwszym półroczu tego roku przyłączyliśmy ich więcej niż w całym roku 2018. To dla energetyki duże wyzwanie, bo stale musimy dbać o dostosowanie naszej infrastruktury do wymagań przyłączanych instalacji” - powiedział wiceprezes Topolski.

Dotychczas spółka wybudowała i zmodernizowała, przy wsparciu środków pomocowych, ponad 176 km sieci elektroenergetycznych średnich i niskich napięć dla odnawialnych źródeł energii w woj. dolnośląskim i 180 km w woj. małopolskim. Do połowy przyszłego roku planowana jest budowa i modernizacja kolejnych 80 km w Małopolsce.

Tylko w tym roku spółka Tauron Dystrybucja podpisała siedem kolejnych umów o dofinansowanie budowy i przebudowy sieci dystrybucyjnych na kwotę ponad 27 mln zł. Głównym celem realizowanych projektów jest zapewnienie takiego działania sieci elektroenergetycznej, by możliwe było przyłączanie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii.

Działająca na południu Polski firma Tauron Dystrybucja to największy w Polsce dystrybutor energii elektrycznej, dysponujący siecią 235 tys. km linii energetycznych na obszarze blisko 58 tys. km kw.

PAP, DS