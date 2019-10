Akcyza na hybrydy będzie niższa o połowę

Obniżenie o 50 proc. stawki podatku akcyzowego dla pojazdów hybrydowych - przewiduje projekt noweli ustawy o podatku akcyzowym, który Sejm skierował we wtorek do trzeciego czytania. Celem nowego prawa jest pobudzenie rynku i używania samochodów niskoemisyjnych.

Według depeszy ISBnews we wtorek w Sejmie odbyło się drugie czytanie projektu noweli ustawy o podatku akcyzowym. Posłowie nie wnieśli poprawek, tym samym skierowali go do trzeciego czytania. Głosowanie ustawy zaplanowane jest na środę.

Projekt jest inicjatywą poselską i wprowadza obniżoną o 50 proc. stawkę podatku akcyzowego dla pojazdów o hybrydowym napędzie spalinowo-elektrycznym, w którym energia elektryczna nie jest akumulowana przez podłączenie zewnętrznego źródła zasilania.

Zgodnie z propozycją, samochody hybrydowe o pojemności silnika większej niż 2000 centymetrów sześciennych, ale nie wyższej niż 3500 centymetrów sześciennych, mają być objęte 9,3 proc. podatkiem akcyzowym. W przypadku pojazdów z sinikami do 2000 centymetrów sześciennych stawka podatku ma wynosić 1,55 proc.

Obecne przepisy przewidują czasowe zwolnienie z podatku akcyzowego dla samochodów hybrydowych.

ISBnews, DS