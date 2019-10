Sąd ogłosił wyrok ws. Amber Gold

Sąd Okręgowy w Gdańsku ogłosił w środę wyrok ws. Amber Gold. Były szef parabanku Marcin P., został skazany na 15 lat pozbawienia wolności, a jego żonie Katarzynie P. wymierzono karę 12 lat i 6 miesięcy więzienia - informuje TVP Info.

Już w maju było wiadomo, że Marcin P. i Katarzyna P. są winni głównego zarzutu, tj. oszustwa. Sąd odczytywał jednak nazwiska 18 tysięcy pokrzywdzonych osób, przez co dopiero dzisiaj skazani usłyszeli ostateczny wyrok.

Marcinowi P. postawiono jednak w sumie cztery, a Katarzynie P. dziesięć zarzutów. Przygotowany przez Prokuraturę Okręgową w Łodzi liczący prawie 9 tys. stron akt oskarżenia w tej sprawie wpłynął do gdańskiego sądu pod koniec czerwca 2015 r. Według prokuratury, Marcin P. i jego żona Katarzyna P. w latach 2009-12 w ramach tzw. piramidy finansowej oszukali w sumie ponad 18 tys. klientów spółki, doprowadzając ich do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w wysokości prawie 851 mln zł. - czytamy na TVP Info.pl

Amber Gold to parabank działający w latach 2009-12. Kusił klientów wysokim oprocentowaniem inwestycji – od 6 proc. do nawet 16,5 proc. w skali roku – które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. Katarzyna P. i Marcin P. pieniądze pozyskiwane z lokat przeznaczali m. in. na finansowanie nieistniejącego już przewoźnika lotniczego OLT Express.

TVP Info, KG