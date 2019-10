Chińskie tankowce wyłączają transpondery

USA ostrzegają chińskich armatorów, by nie wyłączali na swych tankowcach transponderów w celu ukrycia zabronionych przez amerykańskie sankcje przewozów irańskiej ropy - podał w środę Reuters, powołując się na dwóch przedstawicieli Białego Domu.

Z dużym naciskiem upominaliśmy armatorów, że tego nie chcemy, że nie warto tego robić. To niewiarygodnie niebezpieczne i nieodpowiedzialne zachowanie - powiedział jeden z rozmówców Reutera. Zastrzegł on, by nie ujawniać jego tożsamości.