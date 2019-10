PGNiG: InnVento rekrutuje kolejne startupy

Przewidywanie awarii, przyspieszenie budowy gazociągów, prognozowanie decyzji klientów i wsparcie procesów sprzedażowych - autorzy innowacyjnych rozwiązań przedstawili swoje pomysły ekspertom ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG podczas Pitch Day w centrum startupowym InnVento - poinformowała we środę spółka.

Do udziału w prezentacjach zaproszono startupy, których projekty skupiają się na potrzebach związanych z optymalizacją procesów operacyjnych i przemysłowych. Aby móc współpracować z PGNiG, każdy z nich musiał udowodnić wartość swojego pomysłu i wskazać obszar potencjalnego wykorzystania innowacji w Grupie Kapitałowej PGNiG” - napisano w komunikacie.

PGNiG podał, że jedna z firm przedstawiała platformę do budowy rozwiązań z zakresu analityki predykcyjnej. Wykorzystuje ona sieci neuronowe do tworzenia „cyfrowego bliźniaka” danego procesu. Wprowadzanie nowych kryteriów, np. minimalizacja zużycia wody i maksymalizacja produkcji, pozwala na śledzenie jego zachowania. „W PGNiG takie rozwiązanie może pomóc w wykrywaniu awarii bloków energetycznych lub systemów wiertniczych” - podkreślono.

Z kolei inny startup pokazał pomysł na automatyzację procesów decyzyjnych, które mogą przyspieszyć etapy planowania inwestycji. Narzędzie można wykorzystać w zarządzaniu nieruchomościami, np. przy inwentaryzacji i szacowaniu wartości gruntów. Grupa PGNiG mogłaby je zastosować w procesie przygotowania terenów pod wiercenia lub planowania budowy gazociągów. Zastosowanie analityki predykcyjnej znalazło się w jeszcze jednej propozycji. Rozwiązanie dotyczy jednak nie prognozowania awaryjności urządzeń, a zachowania klientów. Przewidywanie decyzji klienckich można wykorzystać m.in. do generacji leadów sprzedażowych, stosowania up-sellingu, monitoringu migracji klientów, badania ich scoringu kredytowego, w optymalizacji procesów windykacyjnych i systemach wczesnego ostrzegania. Spółka podkreśliła, że rozwiązanie to mogłoby wesprzeć procesy sprzedażowe i windykacyjne realizowane w PGNiG.

Do zastosowania innowacyjnych pomysłów we wsparciu działań sprzedażowych zachęcały też pozostałe startupy. Zaprezentowały m.in. rozwiązanie wykorzystujące urządzenia mobilne do poprawienia efektywności pracy i optymalizacji procesów sprzedaży oraz obsługi klientów.

Nie ustajemy w poszukiwaniu innowacji. Dywersyfikujemy źródła ich pozyskiwania. Działania InnVento pozwalają nam na przefiltrowanie krajowego ekosystemu startupowego pod kątem rozwiązań na bardzo wczesnym etapie rozwoju. W tej chwili „pod skrzydłami” InnVento mamy 9 startupów, których projekty są na różnym etapie zaawansowania. Jednocześnie PGNiG uczestniczy w programie Poland Prize, gdzie z ponad tysiąca zgłoszeń wybraliśmy kilka zespołów o największym potencjale, aby przetestować oferowane przez nich rozwiązania na naszej infrastrukturze - powiedział wiceprezes PGNiG ds. rozwoju Łukasz Kroplewski.

Jak dodał na spotkaniu z ekspertami PGNiG, jak np. Pitch Day w InnVento, startupy przychodzą z bardzo ciekawymi rozwiązaniami dla branży.

Pokazują nowe interesujące zastosowania data science, uczenia maszynowego dla przemysłu i poprawiające jakość obsługi klienta. Po wstępnej ocenie będziemy decydować o dalszej współpracy - przekazał.

SzSz(PAP)