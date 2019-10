Statystyczna rodzina wyrzuca miesięcznie jedzenie za 200 zł

Według danych Eurostat każdy Polak marnuje 235 kg jedzenia rocznie, co w skali całego kraju daje 9 mln ton wyrzucanej żywności i plasuje nas na piątym miejscu w UE.

Gospodarstwa domowe odpowiadają za ponad 50 proc. zmarnowanego jedzenia, co ma konkretne przełożenie na finanse rodzin. W przypadku czteroosobowej rodziny wraz z wyrzucanym na śmietnik jedzeniem trafia ok. 200 zł miesięcznie.

Marnowanie żywności to problem etyczny, środowiskowy i finansowy. GUS szacuje, że mamy w Polsce 1,6 mln osób żyjących w skrajnym ubóstwie, a 9 mln ton żywności wyrzucanej na śmietnik pozwoliłoby wyżywić 2 mln ludzi. Trzeba też zdawać sobie sprawę, że produkcja żywności pochłania wiele cennych zasobów, jak woda i energia, które również są marnowane, kiedy żywność ląduje na składowiskach odpadów. Te z kolei wytwarzają dodatkowy dwutlenek węgla, który w znacznej mierze przyczynia się do zmian klimatycznych. Cena, którą płaci za nasze marnotrawstwo środowisko, ma też swój konkretny wymiar finansowy. Koszt zmarnowanej żywności w Unii Europejskiej to ok. 143 mld euro rocznie, z czego na Polskę przypada ok. jedna dziesiąta, bo tyle produktów żywnościowych wyrzucamy co roku na śmietnik.

Najwięcej jedzenia marnotrawimy jako konsumenci, w naszych domach i lodówkach. Jeśli chcemy zmniejszyć skalę problemu marnotrawstwa jedzenia i wyrzucania do kosza pieniędzy, zmiany powinniśmy zacząć od siebie. Jest kilka prostych sposobów, które łatwo wdrożyć i stosować podczas zakupów, przechowywania żywności i gospodarowania nią.

Planuj zakupy - na zakupy powinniśmy chodzić z listą rzeczy, których rzeczywiście potrzebujemy Pilnuj terminów ważności – trzymajmy się zatem zasady FIFO – First in / First out – czyli dosłownie: pierwsze weszło / pierwsze wyszło. Utrzymuj porządek – bieżące kontrolowanie zawartości lodówki i szafek kuchennych pomoże rozsądnie zaplanować zakupy oraz wychwycić produkty, którym zbliża się koniec terminu przydatności do spożycia Odpowiednio przechowuj żywność – istnieją proste triki, które pozwolą wydłużyć świeżość jedzenia. Jakie? Umytą sałatę nakryj zwilżonym ręcznikiem papierowym. Rzodkiewki przechowuj w lodówce w miseczce z wodą. Wędlinę przełóż do próżniowego pojemnika z dodatkiem odrobiny soli. Ustaw odpowiednią temperaturę w lodówce Nakładaj na talerz mniejsze porcje – w razie potrzeby zawsze zdążysz dołożyć sobie jedzenia. Mniejsze porcje ograniczają wyrzucanie niedojedzonych resztek. Mroź, susz, wekuj – jeśli widzisz, że nie jesteś w stanie zjeść wszystkiego, co masz w danej chwili w domu, przetwarzaj i przerabiaj żywność na wszystkie możliwe sposoby. Nie wyrzucaj niewielkich porcji jedzenia, które Ci pozostały – porcję zupy, garść fasolki szparagowej czy jednego kotleta możesz zamrozić. Zwróć uwagę na oznakowanie produktów – jeśli na opakowaniu np. mąki, kaszy czy cukierków znajdziesz napis „najlepiej spożyć przed” oznacza to, że ich zjedzenie po upływie wskazanego terminu nie będzie szkodliwe dla naszego zdrowia. Podziel się posiłkiem – nic tak nie cieszy innych jak darmowy posiłek, którego nie trzeba samemu przygotowywać.

