Wygraj bilet na mecz Polska-Słowenia

Warto być użytkownikiem aplikacji mobilnej Alior Banku ─ już od dziś można wygrać jeden ze 100 biletów na mecz Polska-Słowenia. Zalety aplikacji docenią jednak nie tylko kibice piłki nożnej, ale każdy fan wygodnego korzystania z usług bankowych.

Do 28 października każdy, kto aktywuje aplikację Alior Banku i dokona choćby jednej transakcji mobilnej na min. 10zł, może wziąć udział w konkursie. Wystarczy, że wypełni formularz na stronie http://wygrajbilet.aliorbank.pl/ i krótko odpowie na pytanie: Co zyskujesz dzięki aplikacji mobilnej Alior Bank za granicą? Autorzy najbardziej kreatywnych i oryginalnych wypowiedzi otrzymają bilet na mecz biało-czerwonych z reprezentacją Słowenii, który odbędzie się 19 listopada br. na stadionie PGE Narodowym.

Moc sportowych wrażeń to nie jedyna wygrana, jaką można otrzymać biorąc udział w konkursie – jest nią także najwyższy komfort korzystania z usług bankowych poprzez aplikację Alior Banku. Oprócz standardowego zarządzania kontem i zgromadzonymi na nim środkami, użytkownicy tzw. „mobilki” zyskują szereg udogodnień. Mogą m.in. łatwo logować się i potwierdzać transakcje z wykorzystaniem biometrii, udostępniać numer swojego rachunku przez SMS, e-mail czy Messenger, wykonywać przelewy na telefon, korzystać z BLIKa, a nawet zeskanować fakturę do opłacenia. Mają też do dyspozycji płatności mobilne Google i Apple, a także możliwość doładowania telefonu bezpośrednio przez aplikację.

Aplikacja Alior Banku to również doskonałe rozwiązanie dla osób, dla których autoryzacja na infolinii przy kontakcie z bankiem jest uciążliwa.Za pomocą „mobilki” można bowiem wykonać „bezpieczne połączenie”, a wówczas przy większości dyspozycji otrzymamy pomoc pracownika Alior Banku bez żadnych dodatkowych pytań sprawdzających naszą tożsamość.

Coraz więcej osób korzysta z bankowych aplikacji, bo to po prostu ogromna wygoda, ale też duże bezpieczeństwo. Na przykład użycie BLIKa pozwala płacić za pomocą jednorazowego kodu, który wygasa w ciągu kilkudziesięciu sekund, jakie ma użytkownik na dokonanie transakcji. Kod BLIK jest więc bardzo bezpieczny mówi Wioletta Kleczka<

Dyrektor Działu Środków Powierzonych Alior Banku. – Aplikacja jest też wybawieniem dla tych, którzy często tracą z oczu swoją kartę płatniczą. Dzięki „mobilce” mogą w każdym momencie zablokować i odblokować kartę, dając sobie szansę na spokojne odszukanie zguby.

Aplikacja dostępna jest w trzech językach: polskim, angielskim lub rosyjskim. Dodatkowo oferuje takie możliwości, jak założenie pierwszego i kolejnych kont osobistych, oszczędnościowych oraz walutowych, otwarcie lokaty czy złożenie wniosku o limit w koncie i pożyczkę.

