Trump: Kurdowie są bardziej niebezpieczni niż ISIS

Prezydent Donald Trump powiedział , że Partia Pracujących Kurdystanu „to część Kurdów” i jest ona „większym zagrożeniem terrorystycznym niż Państwo Islamskie”. Zapewnił, że sytuacja w Syrii, gdzie trwa ofensywa tureckiej armii, „jest pod kontrolą”.

Trump bronił też ponownie swojej decyzji o wycofaniu z Syrii amerykańskiego kontyngentu, po której ogłoszeniu prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan podjął ofensywę na północnym wschodzie tego kraju. „Nie dałem mu zielonego światła. To była odwrotność zielonego światła” - powiedział dziennikarzom w Białym Domu.

To nie jest (konflikt) między Turcją a USA, jak wielu głupich ludzi chce wam wmówić” - dodał i zapewnił, że chętnie pozwoli na to, by przeciwnicy sami - walcząc - rozwiązali spór w tej części Bliskiego Wschodu. Zapewnił, że sytuacja w strefie konfliktu „jest bardzo ładnie pod kontrolą”.

Syria jest bardzo przyjazna Kurdom. Kurdowie są bardzo dobrze chronieni. Plus wiedzą jak walczyć” - oznajmił. Przyznał, że Syria otrzymuje „trochę pomocy Rosji i to dobrze”

Jeśli Rosja chce się angażować w Syrii, to naprawdę jest to ich sprawa. To nie nasza granica. Nie będziemy dla niej tracić (ludzkiego) życia - powiedział dziennikarzom Trump.