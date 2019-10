BGK wspiera polski eksport na Ukrainę

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) podpisał ze spółką Feerum umowę wykupu wierzytelności dotyczącą polskiego eksportu na Ukrainę - poinformował w czwartek BGK. Kwota wierzytelności to ponad 12 mln euro.

Jak wyjaśniono w komunikacie, to już druga taka transakcja BGK i firmy Feerum. Spółka jest jednym z największych w Polsce i w Europie producentów kompleksowych zespołów suszarniczo - magazynowych. Firma podpisała kontrakt eksportowy na dostawę silosów z ukraińską firmą Epicentr K LLC. Umowa zawarta z BGK dotyczy wykupu wierzytelności z tytułu kontraktu.

Pomagamy polskim eksporterom rozwijać biznes, obecnie jesteśmy z nimi w 69 krajach na sześciu kontynentach. Cieszy nas podpisanie kolejnej w historii programu rządowego Finansowe Wspieranie Eksportu, umowy wykupu wierzytelności finansującej eksport na Ukrainę. W dodatku na sporą kwotę - ponad 12 mln euro - wskazał ekspert ds. sprzedaży finansowania handlu w BGK Karol Rozenberg.

Rozenberg zaznacza, że jest to jedna z największych dotychczas zrealizowanych transakcji eksportowych BGK na rynku ukraińskim. Oferowane przez bank instrumenty wsparcia eksportu umożliwiają eksporterom przedstawienie importerowi lepszych warunków płatności i eliminują ryzyko finansowe związane z nieuregulowaniem przez importera zobowiązania. BGK tłumaczy, że wykup wierzytelności przez bank pozwala ograniczyć ryzyko braku zapłaty ze strony kontrahenta za realizację zlecenia. Pieniądze nie przekraczają granicy, a BGK wypłaca środki bezpośrednio na rachunek polskiego eksportera.

To już nasza druga umowa wykupu wierzytelności z BGK. Wysokiej jakości produkt połączony z atrakcyjnym finansowaniem to naszym zdaniem klucz do sukcesu na wielu rynkach, w tym także na rynku ukraińskim. Finansowanie tego typu daje nam przewagę konkurencyjną w stosunku do firm z Europy Zachodniej - podkreślił prezes Feerum Daniel Janusz.

Wierzytelności ubezpiecza Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych (KUKE). Po stronie eksportera nie są wymagane inne zabezpieczenia, co jest - jak podkreślił BGK - ważnym ułatwieniem dla polskiego przedsiębiorcy.

A.K., PAP