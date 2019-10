Palikot zbiera na browar

Janusz Palikot zapowiedział, że spółka Tenczyńska Okovita rozpocznie kampanię crowdfundingową. Celem jest pozyskanie ponad 4 mln zł z emisji.

Kampania wystartuje na przełomie października i listopada na platformie Crowdway.pl. Palikot liczy na pozyskanie solidnego grona inwestorów. Planuje także rozwój produkcji piw starzonych i wielki powrót staropolskiej gorzałki.

Były poseł podsumował także dotychczasowe inwestycje.

Browarze Tenczynek kupiliśmy w tym roku nową linię za około 4 mln zł. Jej zdolności produkcyjne to 100 tys. hektolitrów piwa rocznie. W przyszłym roku planujemy sprzedaż naszego piwa na ok 50 tys. hektolitrów, ale jeśli pojawi się większy popyt to jesteśmy do niego przygotowani. Wszystkie najważniejsze inwestycje zostały zrealizowane i Tenczyńska Okovita będzie zlokalizowana w tym samym miejscu, co browar dzierżawiąc teren czy zamawiając usługę rozlewniczą. Dokładamy do tego, co mamy nowy segment. Nasza spółka, która jest właścicielem browaru nazywa się Manufaktura Piwa, Wódki i Wina. Zaczęliśmy od piwa, teraz chcemy produkować wódkę - stwierdził Palikot.