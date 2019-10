SECURE 2019 - Nadchodzi 23. edycja konferencji

W dniach 22-23 października odbędzie się 23. edycja konferencji SECURE 2019. Konferencję otworzy minister cyfryzacji Marek Zagórski.

Sieć 5G, sztuczna inteligencja, bezpieczeństwo usług kluczowych dla ludności – o współczesnych wyzwaniach w cyberbezpieczeństwie przez dwa dni będą debatować eksperci z całego świata. Zapowiedziano 53 prelegentów z czołowych firm i instytucji w branży. Będzie to okazja, aby spojrzeć na ochronę sieci i ich użytkowników od strony technicznej, operacyjnej, ale też… językowej - jednym z prelegentów tegorocznej edycji konferencji SECURE będzie polonista prof. Jerzy Bralczyk.

Wśród prelegentów są specjaliści z Polski i z zagranicy: Michał Bentkowski (Securitum), Adam Lange (Standard Chartered Bank), Agnieszka Wachowska, Xawery Konarski (Kancelaria Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy), Tony Gee (Pen Test Partners), Morton Swimmer (Trend Micro), Mike Malsch (FBI).

Współczesne zagrożenia w internecie stanowią na tyle złożone wyzwanie, a ich krajobraz zmienia się w takim tempie, że żadna firma ani instytucja analityczna nie jest w stanie samodzielnie stawić im czoła. Konferencja SECURE od lat jest wyjątkowym miejscem, gdzie gromadzą się wiedza i umiejętności ekspertów z całego świata. Ludzie o różnorodnych zainteresowaniach i specjalnościach mogą skonfrontować swoje doświadczenia i zyskać fachowe i praktyczne wsparcie w swojej codziennej pracy – mówi Przemysław Jaroszewski Kierownik Działu CERT Polska w Państwowym Instytucie Badawczym NASK.

Wśród tematów tegorocznej edycji SECURE są zagrożenia, związane z rozwojem narzędzi, zawierających elementy machine learning. Automatyczne metody przeprowadzania ataków już teraz korzystają z uczących się algorytmów i można przypuszczać, że trend ten będzie się nasilał. Jednocześnie eksperci w dziedzinie cyberbezpieczeństwa pracują nad sposobami wykorzystania uczenia maszynowego w przeciwdziałaniu zagrożeniom – np. do analizy malware’u lub monitorowania ruchu sieciowego.

Równie aktualnym tematem jest rozwój tzw. internetu rzeczy, czyli wzrost liczby urządzeń, sterowanych i wymieniających dane przez internet. Są to coraz częściej codzienne domowe sprzęty, takie jak lodówki, pralki a nawet dziecięce zabawki. Z tym wiążą się wyzwania dla ochrony prywatności użytkowników, ale nie tylko. Urządzenia IoT (internet of things), jeśli nie są odpowiednio zabezpieczone, mogą służyć do nieuprawnionego zdobywania wartościowych danych lub zostać przejęte przez przestępców i wykorzystane do przeprowadzenia ataku, np. DDoS, czyli przeciążenia serwisu przez zbyt dużą liczbę jednoczesnych prób połączenia. Od mniej typowej strony na zagrożenia cyfrowe pomoże uczestnikom konferencji spojrzeć polonista i językoznawca prof. Jerzy Bralczyk, który opowie o tym jak słowa kształtują nasze poczucie bezpieczeństwa i oczekiwania związane z tą sferą.

Program tegorocznej konferencji został ułożony w taki sposób, by każdy znalazł interesujące dla siebie tematy z obszarów technicznych, prawnych lub organizacyjnych. W trakcie SECURE odbędzie się również debata zatytułowana „Certyfikacja w cyberbezpieczeństwie”, poświęcona nowym rozwiązaniom Unii Europejskiej, mającym wspomóc klientów w wyborze usług i produktów, zapewniających możliwie jak najwyższy poziom bezpieczeństwa.

Konferencja jest też okazją do nawiązania kontaktów biznesowych, roboczych i naukowych. W SECURE uczestniczy zwykle ok. 500 specjalistów z branży bezpieczeństwa IT z całego świata.

KG