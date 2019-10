Ponad 14 milionów złotych na program "Mój Prąd"

14,3 mln zł na zaakceptowane wnioski z programu „Mój Prąd” pozwoli uzyskać całkowitą moc wspartych mikroinstalacji fotowoltaicznych na poziomie 16,35 MW - podało Ministerstwo Energii. Dzięki programowi ma powstać 200 tys. domowych instalacji PV o łącznej mocy 1,2 GW.

Resort poinformował w piątek, że kwota dofinansowania zaakceptowanych wniosków w ramach programu „Mój Prąd” wynosi 14,3 mln zł, a całkowita moc zainstalowana wspartych mikroinstalacji fotowoltaicznych to 16 350,84 kW.

Po ponad miesiącu funkcjonowania programu „Mój Prąd” resort energii w jego ramach pozytywnie ocenił i zaakceptował 2912 wniosków o dofinansowanie.

„Mój prąd” to program wsparcia budowy domowych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Skorzystać z niego mogą osoby fizyczne, po ukończeniu takiej instalacji o mocy od 2 do 10 kW. Dodatkowym warunkiem jest posiadanie umowy kompleksowej, przewidującej wprowadzenia do sieci energii elektrycznej, wytworzonej w mikroinstalacji.

Budżet programu to 1 mld zł, a dofinansowanie może sięgnąć maksymalnie 50 proc. kosztów kwalifikowanych inwestycji, lecz nie więcej niż 5 tys. zł. O przyznaniu wsparcia decyduje kolejność złożenia prawidłowego wniosku. Nabór wniosków trwa do 20 grudnia 2019 r. lub do wyczerpania puli pieniędzy.

Ministerstwo Energii przewiduje, że dzięki programowi powstanie 200 tys. domowych instalacji PV o łącznej mocy 1,2 GW.

Według NFOŚiGW kolejny nabór planowany jest od początku 2020 r.

PAP, KG