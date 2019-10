Znów atak w Afganistanie. 62 ofiary

Co najmniej 62 ludzi zginęło w ataku na meczet w afgańskiej prowincji Nangarhar podczas piątkowych modłów - podała agencja AP, powołując się na rzecznika gubernatora prowincji. 36 osób jest rannych. Bilans ofiar może okazać się wyższy.

Wśród zabitych i rannych są dzieci. W czasie zamachu w meczecie było co najmniej kilkadziesiąt osób - powiedział Attahullah Chogjani, rzecznik gubernatora.

W meczecie w okręgu Haska Mena doszło do kilku eksplozji materiałów umieszczonych w budowli. Jej dach całkowicie się zawalił. Jak podał Sohrab Kaderi, przedstawiciel władz prowincji, ponad 100 osób jest rannych i oczekuje się wzrostu liczby zabitych.

Według rzecznika lokalnego wydziału zdrowia 23 rannych przewieziono do stolicy prowincji Dżallalabadzie. Rejon, w którym doszło do zamachu, jest kontrolowany przez afgańskie siły bezpieczeństwa. Jak dotąd żadne ugrupowanie bojowników nie przyznało się do ataku.

Na terenie Nangarhar, który graniczy z Pakistanem, działają aktywnie talibowie i bojownicy Państwa Islamskiego (IS).

Opublikowany w czwartek raport ONZ mówi o 25 630 zabitych w Afganistanie i ponad 5 676 rannych w ciągu dziewięciu miesięcy tego roku. Natomiast w ostatnich trzech miesiącach łączna liczba cywilnych ofiar (zabitych i rannych) wyniosła 4 313.

(PAP),DS