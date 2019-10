W III kwartale PGNiG sprzedał 5,5 mld m sześć. gazu

Szacowany wolumen sprzedaży gazu ziemnego przez grupę PGNiG w trzecim kwartale 2019 roku wyniósł 5,52 mld m sześc. wobec 5,11 mld m sześc. w analogicznym okresie poprzedniego roku - podała spółka w komunikacie. Narastająco od początku roku wolumen sprzedaży gazu ziemnego wyniósł 21,47 mld m sześc. wobec 20,46 mld m sześc. przed rokiem.

Wydobycie gazu ziemnego w trzecim kwartale wyniosło 1,1 mld m sześc. wobec 1,1 mld m sześc. rok wcześniej. Według szacunków, od początku roku wydobycie gazu wyniosło 3,33 mld m sześc. wobec 3,35 mld m sześc. rok wcześniej.

Import gazu ziemnego wyniósł 3,51 mld m sześc. gazu wobec 3,32 mld m sześc. rok wcześniej. Import z kierunku wschodniego wyniósł w tym czasie 2,32 mld m sześc. wobec 2,36 mld m sześc. rok wcześniej. Narastająco od początku roku import gazu wyniósł 10,88 mld m sześc. (10,58 mld m sześc. rok wcześniej), a import gazu z kierunku wschodniego wyniósł 6,29 mld m sześc. (7,94 mld m sześc. rok wcześniej).

PGNiG szacuje, że wolumen wydobycia ropy naftowej przez PGNiG spadł w trzecim kwartale do 274,8 tys. ton z 319,5 tys. ton rok wcześniej. Łącznie w trzech pierwszych kwartałach wydobycie ropy spadło do 888,6 tys. ton z 992,2 tys. ton przed rokiem.

Wolumen sprzedaży ropy naftowej przez grupę spadł w trzecim kwartale do 295,3 tys. ton z 309,2 tys. ton przed rokiem. Łącznie w okresie styczeń-wrzesień sprzedaż ropy spadła do 849,5 tys. ton z 1.032,2 tys. ton rok wcześniej.

PGNiG szacuje, że wolumen sprzedaży ciepła w trzecim kwartale wzrósł do 3,27 PJ z 2,94 PJ, a sprzedaży energii elektrycznej z produkcji spadł do 0,42 TWh z 0,52 TWh przed rokiem. W trzech pierwszych kwartałach tego roku wolumen sprzedaży ciepła spadł - według szacunków - do 26,28 PJ z 26,40 PJ. Wolumen sprzedaży energii elektrycznej z produkcji wzrósł z kolei w tym czasie do 2,68 TWh z 2,66 TWh przed rokiem.

Na koniec września 2019 roku stan zapasów gazu należącego do PGNiG (obejmujący zapas obowiązkowy będący w gestii Ministra Energii) wynosił ok. 3,95 mld m sześc. gazu w przeliczeniu na gaz wysokometanowy o cieple spalania 39,5 mJ/m sześc.

Jak podano, stan zapasów obejmuje gaz wysokometanowy, zaazotowany zmagazynowany w Polsce i za granicą oraz gaz LNG w terminalu. Dane nie obejmują z kolei wolumenu gazu ziemnego będącego w gestii Operatora Systemu Przesyłowego Gas-System.

PAP,DS